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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9857985898599860>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:17

Жильё для погорельцев

  striped написав:когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
не спешите закрывать, за кржн мы еще повоюем.
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин

❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.

Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До войны дома годами строили. Теперь за полгода. а так можно?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:42

  Investor_K написав:До войны дома годами строили. Теперь за полгода. а так можно?

мэру к которому полмира приезжало "заценить обстановку" (попиариться на руинах) ни к лицу обманывать погорельцев. Но где они возьмут строителей? Ирпень пустой, вчера бесплатный концерт ВСУ собрал 50-60 зрителей в основном бабушки и дети дошкольного возраста. Работы по ликвидации завалов не идут нигде - людей нет (денег и топлива думаю тоже). А тут большая стройка на 500 квартир такими темпами.

Другой щекотливый вопрос, что будет на том месте где раньше у людей были квартиры? Юридически право собственности на теперь уже руины никуда не делось. Если там надумают что то строить, сразу появятся собственники с претензиями "это наше" и документами. Анулировать право собственности " в связи с разрушениями" этой собственности так власть снесут. Какие у кого мысли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:50

тільки не УГ

  vitaliian написав:
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин

❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.


Хай хоч і так, але не чергове УГ, яким забудовано весь Ірпінь/Бучу/Київ.

Як на мене, дуже добре би було збудувати в Бородянці, із залученням європейських та міжнародних фондів, відомих архітекторів, щось гарне і сучасне. Щоб не соромно було людям показати.

Забудова Бородянки була дуже наприваблива, декілька панельних дев"ятиетажок, які оточували центр міста і ще трохи п"ятиповерхових. Решта приватний сектор.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:52

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:До войны дома годами строили. Теперь за полгода. а так можно?

мэру к которому полмира приезжало "заценить обстановку" (попиариться на руинах) ни к лицу обманывать погорельцев. Но где они возьмут строителей? Ирпень пустой, вчера бесплатный концерт ВСУ собрал 50-60 зрителей в основном бабушки и дети дошкольного возраста. Работы по ликвидации завалов не идут нигде - людей нет (денег и топлива думаю тоже). А тут большая стройка на 500 квартир такими темпами.

Другой щекотливый вопрос, что будет на том месте где раньше у людей были квартиры? Юридически право собственности на теперь уже руины никуда не делось. Если там надумают что то строить, сразу появятся собственники с претензиями "это наше" и документами. Анулировать право собственности " в связи с разрушениями" этой собственности так власть снесут. Какие у кого мысли?

Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:55

  Vlad442 написав:Вийде зараз компанія, та каже "ми будуємо завод у Броварах, інвестуйте", а друга "ми будуємо таке ж саме підприємство під Краковом, інвестуйте".
если бы все инвесторы так думали, инвестиции бы шли только в США. Порог входа на кржн снизится и зайдут инвесторы из совершенно неожиданных мест, которые до 24.02 этот вариант даже не рассматривали. Любая инвестиция - риск. Чем военный риск отличается от риска банкротства застройщика или риска купить что то на ценовом максимуме? По вашему получается что все инвесторы боятся войны, а других рисков как бы вроде и нет. В любой стране рисков как грязи но доходность инвестиций разная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:59

  vitaliian написав: Но где они возьмут строителей? Ирпень пустой


Вчера подобную ситуацию наблюдал и в центре Киева - тротуары подготовлены к укладке плитки, плитка лежит в пачках тут же, но вокруг никого уже который...месяц. И это наверное работы которые уже оплачены.

Центр уже поживее чем раньше, но на пару улиц от Крещатика отойди и опять пустынные улицы. И по количеству закрытых заведений и вывесок "Аренда" понимаешь что коммерция сейчас в глубокой коме.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не вірю що зведуть до нового року в Ірпені готове до заселення, взагалі таки прецеденти були? Що я бачив це два роки від котловану і це було дуже швидко)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:10

  flyman написав:Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир.
пока там руины или пустырь то и проблем с ним не будет, а только начни что то строить, прибегут собственники квартир, которые были на этом месте и получится коллизия. То что строится является их квартирами или нет? если нет, должен быть какой то документ что их квартиры "временно переехали на Луну" или растворились в воздухе. Если на том месте можно строить только их квартиры, тогда зачем им строят в других местах.
  cherchiltank написав:взагалі таки прецеденти були?
не было, мой дом 5 этажей строили год. Думаю это рекорд. Активная фаза может и длилась бы полгода, но были простои по несколько месяцев из-за орг.вопросов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 11:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Центр уже поживее чем раньше, но на пару улиц от Крещатика отойди и опять пустынные улицы. И по количеству закрытых заведений и вывесок "Аренда" понимаешь что коммерция сейчас в глубокой коме.

Надеюсь через месяц Киев начнет оживать. Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют). Теперь начнут возвращаться. Еще бы с бензином получше стало.
foxluck
 
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