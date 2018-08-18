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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:18
foxluck написав:
Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют).
считали что пйло 9.05 должен был предъявить народу рф "большую победу", что в общем являлось необоснованной фантазией журналистов, как и парад в Мариуполе.
Еще кто то из наших заявлял что угроза Киеву никуда не делась. Не хочу лопатить гугл кто именно. Чуть позже бюджет Киева офигеет а где налоги? потом офигеют люди, где брать деньги на жизнь? Одно заявление и минус 1-2 ярда долларов в масштабах страны. Военная угроза осталась, я не спорю, но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.
Если за полгода не трудоустроить потерявших работу, очереди будут не за топливом а за едой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 тра, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:30
cherchiltank написав:
Не вірю що зведуть до нового року в Ірпені готове до заселення, взагалі таки прецеденти були? Що я бачив це два роки від котловану і це було дуже швидко)
Якщо будуть робити низькоповерхову забудову, напр. як в мене, процитую практиків КРЖН, нахалстрой під приватну забудову, то там: фундамент, цокольний поверх або підвали, 3 поверхи + мансарда. При бажанні будувати, а не маринувати кошти інвешторів, таке будується макс. за півроку. А до нового року ще можна зробити ремонти під ключ і заселити під оркестр і шампань.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:33
vitaliian написав: flyman написав:
Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир.
пока там руины или пустырь то и проблем с ним не будет, а только начни что то строить, прибегут собственники квартир, которые были на этом месте и получится коллизия. То что строится является их квартирами или нет? если нет, должен быть какой то документ что их квартиры "временно переехали на Луну" или растворились в воздухе. Если на том месте можно строить только их квартиры, тогда зачем им строят в других местах.
cherchiltank написав:
взагалі таки прецеденти були?
не было, мой дом 5 этажей строили год. Думаю это рекорд. Активная фаза может и длилась бы полгода, но были простои по несколько месяцев из-за орг.вопросов.
Якщо тільки квартири, то їх квартири перетворилися в будівельне сміття, яке можуть забрати.
Якщо ж вони були власниками землі (або як пайовики, або через ОСББ), тоді мають повне право на землю і це ускладнює питання щодо землі. Або ж будувати їм і на їх землі, але ж і житло ніхто не страхував, хіба що іпотечники, бо така вимога банка-кредитора.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:58
foxluck написав: striped написав:
Центр уже поживее чем раньше, но на пару улиц от Крещатика отойди и опять пустынные улицы. И по количеству закрытых заведений и вывесок "Аренда" понимаешь что коммерция сейчас в глубокой коме.
Надеюсь через месяц Киев начнет оживать. Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют). Теперь начнут возвращаться. Еще бы с бензином получше стало.
Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:09
Хомякоид написав: foxluck написав: striped написав:
Центр уже поживее чем раньше, но на пару улиц от Крещатика отойди и опять пустынные улицы. И по количеству закрытых заведений и вывесок "Аренда" понимаешь что коммерция сейчас в глубокой коме.
Надеюсь через месяц Киев начнет оживать. Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют). Теперь начнут возвращаться. Еще бы с бензином получше стало.
Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?
Потягну без проблем, просто буду менше їздити, реально буде 70-80 за літр - це краще ніж 5 годин в черзі стояти
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:16
Хомякоид написав:
Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?
Придется тянуть - для меня время и мобильность важнее.
Лучше наличие без очереди бензина за высокую цену, чем его отсутствие за низкую.
Ближе к теме ветки - может быть подорожание топлива приведет к тому что общественный транспорт станет более востребованным.
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