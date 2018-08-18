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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9858985998609861>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:18

  foxluck написав:Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют).
считали что пйло 9.05 должен был предъявить народу рф "большую победу", что в общем являлось необоснованной фантазией журналистов, как и парад в Мариуполе.

Еще кто то из наших заявлял что угроза Киеву никуда не делась. Не хочу лопатить гугл кто именно. Чуть позже бюджет Киева офигеет а где налоги? потом офигеют люди, где брать деньги на жизнь? Одно заявление и минус 1-2 ярда долларов в масштабах страны. Военная угроза осталась, я не спорю, но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Если за полгода не трудоустроить потерявших работу, очереди будут не за топливом а за едой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:30

  cherchiltank написав:Не вірю що зведуть до нового року в Ірпені готове до заселення, взагалі таки прецеденти були? Що я бачив це два роки від котловану і це було дуже швидко)

Якщо будуть робити низькоповерхову забудову, напр. як в мене, процитую практиків КРЖН, нахалстрой під приватну забудову, то там: фундамент, цокольний поверх або підвали, 3 поверхи + мансарда. При бажанні будувати, а не маринувати кошти інвешторів, таке будується макс. за півроку. А до нового року ще можна зробити ремонти під ключ і заселити під оркестр і шампань.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:33

  vitaliian написав:
  flyman написав:Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир.
пока там руины или пустырь то и проблем с ним не будет, а только начни что то строить, прибегут собственники квартир, которые были на этом месте и получится коллизия. То что строится является их квартирами или нет? если нет, должен быть какой то документ что их квартиры "временно переехали на Луну" или растворились в воздухе. Если на том месте можно строить только их квартиры, тогда зачем им строят в других местах.
  cherchiltank написав:взагалі таки прецеденти були?
не было, мой дом 5 этажей строили год. Думаю это рекорд. Активная фаза может и длилась бы полгода, но были простои по несколько месяцев из-за орг.вопросов.

Якщо тільки квартири, то їх квартири перетворилися в будівельне сміття, яке можуть забрати.
Якщо ж вони були власниками землі (або як пайовики, або через ОСББ), тоді мають повне право на землю і це ускладнює питання щодо землі. Або ж будувати їм і на їх землі, але ж і житло ніхто не страхував, хіба що іпотечники, бо така вимога банка-кредитора.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:58

  foxluck написав:
  striped написав:Центр уже поживее чем раньше, но на пару улиц от Крещатика отойди и опять пустынные улицы. И по количеству закрытых заведений и вывесок "Аренда" понимаешь что коммерция сейчас в глубокой коме.

Надеюсь через месяц Киев начнет оживать. Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют). Теперь начнут возвращаться. Еще бы с бензином получше стало.


Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:09

  Хомякоид написав:
  foxluck написав:
  striped написав:Центр уже поживее чем раньше, но на пару улиц от Крещатика отойди и опять пустынные улицы. И по количеству закрытых заведений и вывесок "Аренда" понимаешь что коммерция сейчас в глубокой коме.

Надеюсь через месяц Киев начнет оживать. Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют). Теперь начнут возвращаться. Еще бы с бензином получше стало.


Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?

Потягну без проблем, просто буду менше їздити, реально буде 70-80 за літр - це краще ніж 5 годин в черзі стояти
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?

Придется тянуть - для меня время и мобильность важнее.
Лучше наличие без очереди бензина за высокую цену, чем его отсутствие за низкую.

Ближе к теме ветки - может быть подорожание топлива приведет к тому что общественный транспорт станет более востребованным.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:22

  Хомякоид написав:
Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?


А если не потянем, то Вы поможете? К чему такой вопрос никак не пойму. Вы ж уже вроде олию тянете и еще похоже деньги на КРЖН остаются.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:29

  Хомякоид написав: Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?

Потянем
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:31

  foxluck написав:Ближе к теме ветки - может быть подорожание топлива приведет к тому что общественный транспорт станет более востребованным.
" востребованным" это по 20 или по 30 за разовую поездку? Там где растёт спрос сразу меняется ценник (аксиома).
  foxluck написав:Придется тянуть - для меня время и мобильность важнее.
Лучше наличие без очереди бензина за высокую цену, чем его отсутствие за низкую.

было три, а стало пять - всё равно берём опять!
даже если будет восемь - всё равно мы пить не бросим!
передайте Ильичу - нам и десять по плечу,
ну а если будет больше - то получится как в Польше!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:35

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?

Потянем

Нам и 200 по плечу.
Bolt
 
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