Тоже думаю что лучше рыночная цена чем отсутствие топлива как такового.
В Германии 2 евро с центами, нифига машин не мало.
Думаю просто станет меньше корчей на дорогах и станет меньше пробок.
Ближайший киевский пригород выиграет, далекий наверно проиграет.
Киев-Борисполь уже 50 грн. Не мало.
Вообще ситуация с горючкой показывает ущербность уравниловки и гос.ограничения.
Есть ограничения на цену товара, товар пропадает.
Все как учат на экономике в западных университетах.
Олия начала появляться в Германии, оливкавая уже без ограничений.
Рапс/сонях по бутылке в руки. И то только по утрам.