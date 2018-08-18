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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9858985998609861

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:44

  Bolt написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?

Потянем

Нам и 200 по плечу.


Тоже думаю что лучше рыночная цена чем отсутствие топлива как такового.
В Германии 2 евро с центами, нифига машин не мало.

Думаю просто станет меньше корчей на дорогах и станет меньше пробок.
Ближайший киевский пригород выиграет, далекий наверно проиграет.
Киев-Борисполь уже 50 грн. Не мало.

Вообще ситуация с горючкой показывает ущербность уравниловки и гос.ограничения.
Есть ограничения на цену товара, товар пропадает.
Все как учат на экономике в западных университетах.

Олия начала появляться в Германии, оливкавая уже без ограничений.
Рапс/сонях по бутылке в руки. И то только по утрам.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:53

  vitaliian написав:
  flyman написав:Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир.
пока там руины или пустырь то и проблем с ним не будет, а только начни что то строить, прибегут собственники квартир, которые были на этом месте и получится коллизия. То что строится является их квартирами или нет? если нет, должен быть какой то документ что их квартиры "временно переехали на Луну" или растворились в воздухе. Если на том месте можно строить только их квартиры, тогда зачем им строят в других местах.
  cherchiltank написав:взагалі таки прецеденти були?
не было, мой дом 5 этажей строили год. Думаю это рекорд. Активная фаза может и длилась бы полгода, но были простои по несколько месяцев из-за орг.вопросов.

Нет никакой коллизии: земля _под домом_ всю жизнь в аренду передавалась -- совладельцам дома, но никак не в собственность. Если дома на том месте по какой-то причине не оказалось -- земля возвращается городу.
_hunter
 
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