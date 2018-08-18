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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:44
Bolt написав: pesikot написав: Хомякоид написав:
Будет получше, но 2-3 евро.
Это 70-100 грн. за литр. Потянете ?
Потянем
Нам и 200 по плечу.
Тоже думаю что лучше рыночная цена чем отсутствие топлива как такового.
В Германии 2 евро с центами, нифига машин не мало.
Думаю просто станет меньше корчей на дорогах и станет меньше пробок.
Ближайший киевский пригород выиграет, далекий наверно проиграет.
Киев-Борисполь уже 50 грн. Не мало.
Вообще ситуация с горючкой показывает ущербность уравниловки и гос.ограничения.
Есть ограничения на цену товара, товар пропадает.
Все как учат на экономике в западных университетах.
Олия начала появляться в Германии, оливкавая уже без ограничений.
Рапс/сонях по бутылке в руки. И то только по утрам.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:53
vitaliian написав: flyman написав:
Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир.
пока там руины или пустырь то и проблем с ним не будет, а только начни что то строить, прибегут собственники квартир, которые были на этом месте и получится коллизия
. То что строится является их квартирами или нет? если нет, должен быть какой то документ что их квартиры "временно переехали на Луну" или растворились в воздухе. Если на том месте можно строить только их квартиры, тогда зачем им строят в других местах.
cherchiltank написав:
взагалі таки прецеденти були?
не было, мой дом 5 этажей строили год. Думаю это рекорд. Активная фаза может и длилась бы полгода, но были простои по несколько месяцев из-за орг.вопросов.
Нет никакой коллизии: земля _под домом_ всю жизнь в аренду передавалась -- совладельцам дома, но никак не в собственность. Если дома на том месте по какой-то причине не оказалось -- земля возвращается городу.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:31
Хомякоид написав:
Думаю просто станет меньше корчей на дорогах и станет меньше пробок.
Ближайший киевский пригород выиграет, далекий наверно проиграет. Киев-Борисполь уже 50 грн.
Не мало.
Получается двое живущих в Борисполе, а работающих в Киеве тратят от 5000 грн в месяц на проезд в Киев?
За эти деньги можно снять в Киеве квартиру и сэкономить пару часов времени в сутки каждому.
Какая сейчас цена проезда в Бучу?
ПС Гривневая цена такси в Киеве практически на довоенном уровне.
Такси приезжает молниеносно.
Таксисты жалуются, что приходится ждать заказа по 2 часа даже в центре.
Практически люди выкатают амортизацию своих авто ради покушать.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:35
_hunter написав:
Нет никакой коллизии: земля _под домом_ всю жизнь в аренду передавалась -- совладельцам дома, но никак не в собственность. Если дома на том месте по какой-то причине не оказалось -- земля возвращается городу.
Это если в доме было ОСББ и это ОСББ не поленилось оформить договор пользования земли под домом.
Право собственности на недвижимость в многоквартирном доме это условность.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:46
Ресторанний ринок у Києві звузився вдвічі, від початку війни зачинена щонайменше третина закладів.
Про це повідомила співзасновниця Національної ресторанної асоціації Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".
"Із 500 тисяч активних споживачів ресторанних послуг залишилася в найкращому разі половина. А отже, половина ринку просто не має своєї аудиторії, її немає зараз фізично. Ресторанний Київ сьогодні – місто жорстких контрастів. Мертва пустеля із зачиненими дверима кафе та ресторанів пожвавлюється оазами забитих ущерть закладів. Зачинена щонайменше третина київських ресторанів. Коли відчиняться – невідомо", – повідомила Насонова.
За її спостереженнями, лише близько 20% відкритих закладів громадського харчування демонструють хороше завантаження.
Окрім найбільших і найпопулярніших закладів, за її оцінками, шанси "вижити" мають два формати.
"Утримаються кав'ярні та пекарні. Низький середній чек, маленька площа. Затребувані заклади з концепцією простої та ситної кухні. Екзотичні концепти зараз мають набагато менший попит: суші, рамени – це про побалувати себе зрідка", – повідомила Насонова.
Експертка також зазначила, що комендантська година практично зупинила у столиці роботу барів. При цьому найкраще почуваються кіоски з шаурмою.
"Проста й дешева їжа – тренд найближчих місяців, а самотні чоловіки – головна аудиторія", – каже вона.
З початку повномасштабного вторгнення ціни на найдемократичніші позиції вже зросли приблизно на 10%.
"Індекс (київської) перепічки зростає – вже 30 грн, наприкінці 2021 року був 25 грн. Для економістів ці цифри багато про що говорять. Ціни на каву почали зростати з початку року, капучино в січні було 32 грн, у березні вже 35 грн, у центрі міста – 38 грн", – повідомила Насонова.
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