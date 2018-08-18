vitaliian написав:

flyman написав: Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир. Там хіба земля, але із землею дуже складно, може бути х.з. чия, а не власників квартир.

cherchiltank написав: взагалі таки прецеденти були? взагалі таки прецеденти були?

пока там руины или пустырь то и проблем с ним не будет, а только начни что то строить,. То что строится является их квартирами или нет? если нет, должен быть какой то документ что их квартиры "временно переехали на Луну" или растворились в воздухе. Если на том месте можно строить только их квартиры, тогда зачем им строят в других местах.не было, мой дом 5 этажей строили год. Думаю это рекорд. Активная фаза может и длилась бы полгода, но были простои по несколько месяцев из-за орг.вопросов.