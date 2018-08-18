Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки. Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать.
хомяк, давай попробуем подумать? ты ценный сотрудник в своей организации, дорожает на 10 грн твоя маршрутка в пригород, есть варианты продать комфортный новострой и купить вонючий хрущ возле работы, чтобы радоваться 5м2 кухне, заплеванному подъезду и алкашам соседям.
Можно попросить работодателя прибавочку аж 440 грн на дельту подорожавшего проезда.
Можно уволиться и найти работу в пригороде (в т.ч. удаленную). Тренеры личностного роста и менеджеры по персоналу в пригороде не нужны, а продавцы, репетиторы, водители кат. Д, сантехники, курьеры вполне востребованы.
Еще есть электричка с проездным (но не во все пригороды) Зачем сразу говорить "пригород умрет"? В 2011 маршрутка Академ - Ирпень стоила 8 грн в 2021 - 24 грн. Что серьезно перестали ездить и вымерли? Только на моей улице выросло 4 высотки за 5 лет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 19:17, всього редагувалось 4 разів.
_hunter написав:Нет никакой коллизии: земля _под домом_ всю жизнь в аренду передавалась -- совладельцам дома, но никак не в собственность. Если дома на том месте по какой-то причине не оказалось -- земля возвращается городу.
Это если в доме было ОСББ и это ОСББ не поленилось оформить договор пользования земли под домом. Право собственности на недвижимость в многоквартирном доме это условность.
Ну, я про то же, собственно: в самом "худшем" для "коллизии" случае -- на землю _была_ аренда.
foxluck написав:Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют).
считали что пйло 9.05 должен был предъявить народу рф "большую победу", что в общем являлось необоснованной фантазией журналистов, как и парад в Мариуполе.
Еще кто то из наших заявлял что угроза Киеву никуда не делась. Не хочу лопатить гугл кто именно. Чуть позже бюджет Киева офигеет а где налоги? потом офигеют люди, где брать деньги на жизнь? Одно заявление и минус 1-2 ярда долларов в масштабах страны. Военная угроза осталась, я не спорю, но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.
Если за полгода не трудоустроить потерявших работу, очереди будут не за топливом а за едой.
Вас не удивит, что прочитав ваш пост, условный беженец в Германии с пособием в 700-800 евро (не знаю сколько точно, условно) решит, что нуенах возвращаться? Как-бы логика говорит, что в такой апокаляпсис лучше не возвращаться.
Неоднократно уже обсуждалось: это пособие -- оно же далеко не пожизненное?
foxluck написав:Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют).
считали что пйло 9.05 должен был предъявить народу рф "большую победу", что в общем являлось необоснованной фантазией журналистов, как и парад в Мариуполе.
Еще кто то из наших заявлял что угроза Киеву никуда не делась. Не хочу лопатить гугл кто именно. Чуть позже бюджет Киева офигеет а где налоги? потом офигеют люди, где брать деньги на жизнь? Одно заявление и минус 1-2 ярда долларов в масштабах страны. Военная угроза осталась, я не спорю, но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.
Если за полгода не трудоустроить потерявших работу, очереди будут не за топливом а за едой.
Вас не удивит, что прочитав ваш пост, условный беженец в Германии с пособием в 700-800 евро (не знаю сколько точно, условно) решит, что нуенах возвращаться? Как-бы логика говорит, что в такой апокаляпсис лучше не возвращаться.
а я никому не сцу лимонад в уши что всё прекрасно и замечательно. До войны, когда работали, жили богато не все. А сейчас 4+ млн человек остались без работы, цены на топливо сделали +60% про богатства на некоторое время надо забыть. Возвращаться или нет - личное дело каждого.
Хомякоид написав:у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки. Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать.
хомяк, давай попробуем подумать вместе? ты ценный сотрудник в своей организации, дорожает на 10 грн твоя маршрутка в пригород, есть варианты продать комфортный новострой и купить вонючий хрущ возле работы, радоваться 5м2 кухне и заплеванному подьезду. Можно попросить работодателя прибавочку аж 220 грн на дельту подорожавшего проезда. Можно уволиться и найти работу в пригороде (в т.ч. удаленную). Тренеры личностного роста и менеджеры по персоналу в пригороде не нужны, а продавцы, репетиторы, водители кат. Д, сантехники, курьеры вполне востребованы. Зачем сразу "пригород вымрет"?
Дальний пригород не вымрет. Но +10-15 гривен к проезду на маршрутке - это только первая ласточка. На цену проезда еще не полностью повлияли перебои и цены на топливо. Уверен, что и рост цен на запчасти+обслуживание в новых условиях не отыграл свое. Все еще прибит гвоздями валютный курс. Еще не вывалилась на КРЖН масса квартир, в которые не планируют возвращаться. Это еще так... прикидки навскидку.
antey1969 написав:Дальний пригород не вымрет. Но +10-15 гривен к проезду на маршрутке - это только первая ласточка. На цену проезда еще не полностью повлияли перебои и цены на топливо. Уверен, что и рост цен на запчасти+обслуживание в новых условиях не отыграл свое.
с моим расходом 4,9л/100 мне выгоднее ездить на солярке по 50грн чем на маршрутке по 33грн. От моего дома до метро проезд на своём авто 24,50грн получается в одну сторону (10 км). Пробки будут ещё больше.
antey1969 написав:Еще не вывалилась на КРЖН масса квартир, в которые не планируют возвращаться.
пока нет статистики сколько не планирует возвращаться это всё фобии и гадания. Пустым стоять не будет, я кидал сюда большие таблицы по потребности в жилье переселенцев.
Був в Броварах, люди є магазини працюють автівки їздять - всі знайомі повернулись, все буде украіна! В 2014 долар скакнув в 3 рази, ціни через пару років також - і що? Ринок вне вмер, квартири як здавались так і здаються, я вже писав що знайшов нових орендарів за оди день так що не все так погано)