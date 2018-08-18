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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9859986098619862

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:11

  Хомякоид написав:у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки.
Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать.
хомяк, давай попробуем подумать? ты ценный сотрудник в своей организации, дорожает на 10 грн твоя маршрутка в пригород, есть варианты продать комфортный новострой и купить вонючий хрущ возле работы, чтобы радоваться 5м2 кухне, заплеванному подъезду и алкашам соседям.

Можно попросить работодателя прибавочку аж 440 грн на дельту подорожавшего проезда.

Можно уволиться и найти работу в пригороде (в т.ч. удаленную). Тренеры личностного роста и менеджеры по персоналу в пригороде не нужны, а продавцы, репетиторы, водители кат. Д, сантехники, курьеры вполне востребованы.

Еще есть электричка с проездным (но не во все пригороды) Зачем сразу говорить "пригород умрет"? В 2011 маршрутка Академ - Ирпень стоила 8 грн в 2021 - 24 грн. Что серьезно перестали ездить и вымерли? Только на моей улице выросло 4 высотки за 5 лет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 19:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:15

  UA написав:
  _hunter написав:Нет никакой коллизии: земля _под домом_ всю жизнь в аренду передавалась -- совладельцам дома, но никак не в собственность. Если дома на том месте по какой-то причине не оказалось -- земля возвращается городу.

Это если в доме было ОСББ и это ОСББ не поленилось оформить договор пользования земли под домом.
Право собственности на недвижимость в многоквартирном доме это условность.

Ну, я про то же, собственно: в самом "худшем" для "коллизии" случае -- на землю _была_ аренда.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:16

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  foxluck написав:Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют).
считали что пйло 9.05 должен был предъявить народу рф "большую победу", что в общем являлось необоснованной фантазией журналистов, как и парад в Мариуполе.

Еще кто то из наших заявлял что угроза Киеву никуда не делась. Не хочу лопатить гугл кто именно. Чуть позже бюджет Киева офигеет а где налоги? потом офигеют люди, где брать деньги на жизнь? Одно заявление и минус 1-2 ярда долларов в масштабах страны. Военная угроза осталась, я не спорю, но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Если за полгода не трудоустроить потерявших работу, очереди будут не за топливом а за едой.


Вас не удивит, что прочитав ваш пост, условный беженец в Германии с пособием в 700-800 евро (не знаю сколько точно, условно) решит, что нуенах возвращаться?
Как-бы логика говорит, что в такой апокаляпсис лучше не возвращаться.

Неоднократно уже обсуждалось: это пособие -- оно же далеко не пожизненное? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:21

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  foxluck написав:Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют).
считали что пйло 9.05 должен был предъявить народу рф "большую победу", что в общем являлось необоснованной фантазией журналистов, как и парад в Мариуполе.

Еще кто то из наших заявлял что угроза Киеву никуда не делась. Не хочу лопатить гугл кто именно. Чуть позже бюджет Киева офигеет а где налоги? потом офигеют люди, где брать деньги на жизнь? Одно заявление и минус 1-2 ярда долларов в масштабах страны. Военная угроза осталась, я не спорю, но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Если за полгода не трудоустроить потерявших работу, очереди будут не за топливом а за едой.


Вас не удивит, что прочитав ваш пост, условный беженец в Германии с пособием в 700-800 евро (не знаю сколько точно, условно) решит, что нуенах возвращаться?
Как-бы логика говорит, что в такой апокаляпсис лучше не возвращаться.
а я никому не сцу лимонад в уши что всё прекрасно и замечательно. До войны, когда работали, жили богато не все. А сейчас 4+ млн человек остались без работы, цены на топливо сделали +60% про богатства на некоторое время надо забыть. Возвращаться или нет - личное дело каждого.

https://www.economist.com/europe/it-wil ... r/21809222
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 19:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:22

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки.
Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать.
хомяк, давай попробуем подумать вместе? ты ценный сотрудник в своей организации, дорожает на 10 грн твоя маршрутка в пригород, есть варианты продать комфортный новострой и купить вонючий хрущ возле работы, радоваться 5м2 кухне и заплеванному подьезду. Можно попросить работодателя прибавочку аж 220 грн на дельту подорожавшего проезда. Можно уволиться и найти работу в пригороде (в т.ч. удаленную). Тренеры личностного роста и менеджеры по персоналу в пригороде не нужны, а продавцы, репетиторы, водители кат. Д, сантехники, курьеры вполне востребованы. Зачем сразу "пригород вымрет"?

Дальний пригород не вымрет.
Но +10-15 гривен к проезду на маршрутке - это только первая ласточка.
На цену проезда еще не полностью повлияли перебои и цены на топливо. Уверен, что и рост цен на запчасти+обслуживание в новых условиях не отыграл свое.
Все еще прибит гвоздями валютный курс.
Еще не вывалилась на КРЖН масса квартир, в которые не планируют возвращаться.
Это еще так... прикидки навскидку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:29

  antey1969 написав:Дальний пригород не вымрет.
Но +10-15 гривен к проезду на маршрутке - это только первая ласточка.
На цену проезда еще не полностью повлияли перебои и цены на топливо. Уверен, что и рост цен на запчасти+обслуживание в новых условиях не отыграл свое.
с моим расходом 4,9л/100 мне выгоднее ездить на солярке по 50грн чем на маршрутке по 33грн. От моего дома до метро проезд на своём авто 24,50грн получается в одну сторону (10 км). Пробки будут ещё больше.
  antey1969 написав:Еще не вывалилась на КРЖН масса квартир, в которые не планируют возвращаться.
пока нет статистики сколько не планирует возвращаться это всё фобии и гадания. Пустым стоять не будет, я кидал сюда большие таблицы по потребности в жилье переселенцев.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Був в Броварах, люди є магазини працюють автівки їздять - всі знайомі повернулись, все буде украіна! В 2014 долар скакнув в 3 рази, ціни через пару років також - і що? Ринок вне вмер, квартири як здавались так і здаються, я вже писав що знайшов нових орендарів за оди день так що не все так погано)
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Броварах відкрилось KFC, їздить доставка, в Києві в барах алкоголь з завтрашнього дня до 22-00 все потихеньку відкривається, поля в області поорані та засіяні, тепер головне перемога
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