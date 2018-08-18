vitaliian написав:

foxluck написав: Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют). Почему-то многие не хотели возвращаться до 9 мая (я не очень понимал опасения, но многие знакомые такое заявляют).

считали что пйло 9.05 должен был предъявить народу рф "большую победу", что в общем являлось необоснованной фантазией журналистов, как и парад в Мариуполе.Еще кто то из наших заявлял что угроза Киеву никуда не делась. Не хочу лопатить гугл кто именно. Чуть позже бюджет Киева офигеет а где налоги? потом офигеют люди, где брать деньги на жизнь? Одно заявление и минус 1-2 ярда долларов в масштабах страны. Военная угроза осталась, я не спорю, но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.Если за полгода не трудоустроить потерявших работу, очереди будут не за топливом а за едой.