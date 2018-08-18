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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9860986198629863

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:54

  _hunter написав:А если по 200 станет? -- как в Борисполь, назад, еще раз в Борисполь и назад?
Для двоих в месяц как тут писали это будет 20000 :lol:


Что сделать. Прийдеться в Борисполе тогда забивать окна досками :shock:
У Кийов на работу уже не поедешь.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У мене на бензин до війни уходило 4500 грн на новій машині, на старому бмв десь 6000 грн - я вже мовчу про то, заміну гуми і саму гуму парковку, машина недешеве задоволення, таксі дешевше буде, але я не помітив зоб машин ставало менше, у багатьох сім’ях по дві машини, паркінги всі були заповнені, машина не про економію а про зручність)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:58

  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 21:02, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:59

  cherchiltank написав:У мене на бензин до війни уходило 4500 грн на новій машині, на старому бмв десь 6000 грн - я вже мовчу про то, заміну гуми і саму гуму парковку, машина недешеве задоволення, таксі дешевше буде, але я не помітив зоб машин ставало менше, у багатьох сім’ях по дві машини, паркінги всі були заповнені, машина не про економію а про зручність)

это все верно, пока массам на содержание авто хватает доходов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:05

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?


Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:17

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?


Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв.

ШРТ до активних БД був 15 грн. в одну сторону, місячний абонент до 400 грн.,
тому всі не переїдуть.

Почім проїзд в підземці від сьогодні? Халява скінчилася?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:24

  flyman написав:Почім проїзд в підземці від сьогодні? Халява скінчилася?

Яка вам різниця - однаково грошей на підземку і не мали, і не маєте.
Ровер - і вперед!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:24

  Хомякоид написав:Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:26

  akurt написав:
  flyman написав:Почім проїзд в підземці від сьогодні? Халява скінчилася?

Яка вам різниця - однаково грошей на підземку і не мали, і не маєте.
Ровер - і вперед!

вам скучно стало на мертвій темі закордонної нерухомості Анталії?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:28

Мене просто хвилює, як завзятий фахівець в нерухомості Португалії, Львова, Туреччини, Філіппін та Швецї мислить собі існування бе ровера.
akurt
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