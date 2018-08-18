vitaliian написав:

Хомякоид написав: у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки.

Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать. у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки.Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать.

хомяк, давай попробуем подумать? ты ценный сотрудник в своей организации, дорожает на 10 грн твоя маршрутка в пригород, есть варианты продать комфортный новострой и купить вонючий хрущ возле работы, чтобы радоваться 5м2 кухне, заплеванному подъезду и алкашам соседям.Можно попросить работодателя прибавочку аж 440 грн на дельту подорожавшего проезда.Можно уволиться и найти работу в пригороде (в т.ч. удаленную). Тренеры личностного роста и менеджеры по персоналу в пригороде не нужны, а продавцы, репетиторы, водители кат. Д, сантехники, курьеры вполне востребованы.Еще есть электричка с проездным (но не во все пригороды) Зачем сразу говорить "пригород умрет"? В 2011 маршрутка Академ - Ирпень стоила 8 грн в 2021 - 24 грн. Что серьезно перестали ездить и вымерли? Только на моей улице выросло 4 высотки за 5 лет.