RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9861986298639864>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:45

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки.
Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать.
хомяк, давай попробуем подумать? ты ценный сотрудник в своей организации, дорожает на 10 грн твоя маршрутка в пригород, есть варианты продать комфортный новострой и купить вонючий хрущ возле работы, чтобы радоваться 5м2 кухне, заплеванному подъезду и алкашам соседям.

Можно попросить работодателя прибавочку аж 440 грн на дельту подорожавшего проезда.

Можно уволиться и найти работу в пригороде (в т.ч. удаленную). Тренеры личностного роста и менеджеры по персоналу в пригороде не нужны, а продавцы, репетиторы, водители кат. Д, сантехники, курьеры вполне востребованы.

Еще есть электричка с проездным (но не во все пригороды) Зачем сразу говорить "пригород умрет"? В 2011 маршрутка Академ - Ирпень стоила 8 грн в 2021 - 24 грн. Что серьезно перестали ездить и вымерли? Только на моей улице выросло 4 высотки за 5 лет.


А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
Для двоих в месяц как тут писали это будет 5000 грн.

А если по 200 станет? -- как в Борисполь, назад, еще раз в Борисполь и назад?
Для двоих в месяц как тут писали это будет 20000 :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:54

  _hunter написав:А если по 200 станет? -- как в Борисполь, назад, еще раз в Борисполь и назад?
Для двоих в месяц как тут писали это будет 20000 :lol:


Что сделать. Прийдеться в Борисполе тогда забивать окна досками :shock:
У Кийов на работу уже не поедешь.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У мене на бензин до війни уходило 4500 грн на новій машині, на старому бмв десь 6000 грн - я вже мовчу про то, заміну гуми і саму гуму парковку, машина недешеве задоволення, таксі дешевше буде, але я не помітив зоб машин ставало менше, у багатьох сім’ях по дві машини, паркінги всі були заповнені, машина не про економію а про зручність)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:58

  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 21:02, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2010 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:59

  cherchiltank написав:У мене на бензин до війни уходило 4500 грн на новій машині, на старому бмв десь 6000 грн - я вже мовчу про то, заміну гуми і саму гуму парковку, машина недешеве задоволення, таксі дешевше буде, але я не помітив зоб машин ставало менше, у багатьох сім’ях по дві машини, паркінги всі були заповнені, машина не про економію а про зручність)

это все верно, пока массам на содержание авто хватает доходов.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11162
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:05

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?


Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:17

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?


Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв.

ШРТ до активних БД був 15 грн. в одну сторону, місячний абонент до 400 грн.,
тому всі не переїдуть.

Почім проїзд в підземці від сьогодні? Халява скінчилася?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29016
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2505 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:24

  Хомякоид написав:Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2010 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 22:36

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.

Згоден. Якщо будуть проблеми з ціною трансфера з пригорода, та дешева аренда у місті, то пригороди залишать актуальність, якщо робота буде концентруватися в Кийові.

Зараз звичайну одинарку совкошлак на околицях біля метро в місті можно зняти за 5, новобудову за 7, гарну за 10. Вот і рахуйте.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 22:37

Життя не зупиняється

Життя не зупиняється
Шановні інвестори Аркади!

Не дивлячись на війну та все, що відбувається наразі довкола, сьогоднішній день – історичний для усіх інвесторів Аркади.

Сьогодні будинком №16 «Асканія» ЖК «Патріотика» було отримано сертифікат готовності до експлуатації (відповідно, введено будинок в експлуатацію).

Завдяки підписаному Меморандуму від 07.04.2021 року та Протоколу про допомогу і взаєморозуміння між Дирекцією з добудови та ОК «ЖК «АСКАНІЯ-16» від 21.10.2021 року, це вперше з 2019 року, коли будинок «Аркади» отримує сертифікат готовності.

Ми дякуємо компанії Stolitsa Group та усім, хто весь цей час допомагав та долучався до вирішення питання недобудов Аркади.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9861986298639864>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2213, 2214, 2215
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22141 6661645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 тра, 2022 19:06
antey1969
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34585
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2755)
16.05.2022 23:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.