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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:45
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
у, что дальний пригород умрет при таких ценах на маршрутки.
Про цену на маршрут в Бучу не знаю, нужно Флаймана спрашивать.
хомяк, давай попробуем подумать? ты ценный сотрудник в своей организации, дорожает на 10 грн твоя маршрутка в пригород, есть варианты продать комфортный новострой и купить вонючий хрущ возле работы, чтобы радоваться 5м2 кухне, заплеванному подъезду и алкашам соседям.
Можно попросить работодателя прибавочку аж 440 грн на дельту подорожавшего проезда.
Можно уволиться и найти работу в пригороде (в т.ч. удаленную). Тренеры личностного роста и менеджеры по персоналу в пригороде не нужны, а продавцы, репетиторы, водители кат. Д, сантехники, курьеры вполне востребованы.
Еще есть электричка с проездным (но не во все пригороды) Зачем сразу говорить "пригород умрет"? В 2011 маршрутка Академ - Ирпень стоила 8 грн в 2021 - 24 грн. Что серьезно перестали ездить и вымерли? Только на моей улице выросло 4 высотки за 5 лет.
А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
Для двоих в месяц как тут писали это будет 5000 грн.
А если по 200 станет? -- как в Борисполь, назад, еще раз в Борисполь и назад?
Для двоих в месяц как тут писали это будет 20000
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:54
_hunter написав:
А если по 200 станет? -- как в Борисполь, назад, еще раз в Борисполь и назад?
Для двоих в месяц как тут писали это будет 20000
Что сделать. Прийдеться в Борисполе тогда забивать окна досками
У Кийов на работу уже не поедешь.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:56
У мене на бензин до війни уходило 4500 грн на новій машині, на старому бмв десь 6000 грн - я вже мовчу про то, заміну гуми і саму гуму парковку, машина недешеве задоволення, таксі дешевше буде, але я не помітив зоб машин ставало менше, у багатьох сім’ях по дві машини, паркінги всі були заповнені, машина не про економію а про зручність)
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:58
Хомякоид написав:
А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.
с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 тра, 2022 21:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:59
cherchiltank написав:
У мене на бензин до війни уходило 4500 грн на новій машині, на старому бмв десь 6000 грн - я вже мовчу про то, заміну гуми і саму гуму парковку, машина недешеве задоволення, таксі дешевше буде, але я не помітив зоб машин ставало менше, у багатьох сім’ях по дві машини, паркінги всі були заповнені, машина не про економію а про зручність)
это все верно, пока массам на содержание авто хватает доходов.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:05
vitaliian написав: Хомякоид написав:
А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.
с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?
Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:17
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.
с людьми проще, если зарплата позволяет будут ездить по 50..60..70. Кому не позволяет будут работать из дома или искать работу по месту жительства. От уменьшения пассажиропотока перевозчик получит снижение прибыли и задумается, может снизить цену или вообще пойти в другой бизнес?
Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв.
ШРТ до активних БД був 15 грн. в одну сторону, місячний абонент до 400 грн.,
тому всі не переїдуть.
Почім проїзд в підземці від сьогодні? Халява скінчилася?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:24
Хомякоид написав:
Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 тра, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 22:36
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.
Згоден. Якщо будуть проблеми з ціною трансфера з пригорода, та дешева аренда у місті, то пригороди залишать актуальність, якщо робота буде концентруватися в Кийові.
Зараз звичайну одинарку совкошлак на околицях біля метро
в місті можно зняти за 5, новобудову за 7, гарну за 10. Вот і рахуйте.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 22:37
Життя не зупиняється
Шановні інвестори Аркади!
Не дивлячись на війну та все, що відбувається наразі довкола, сьогоднішній день – історичний для усіх інвесторів Аркади.
Сьогодні будинком №16 «Асканія» ЖК «Патріотика» було отримано сертифікат готовності до експлуатації (відповідно, введено будинок в експлуатацію).
Завдяки підписаному Меморандуму від 07.04.2021 року та Протоколу про допомогу і взаєморозуміння між Дирекцією з добудови та ОК «ЖК «АСКАНІЯ-16» від 21.10.2021 року, це вперше з 2019 року, коли будинок «Аркади» отримує сертифікат готовності.
Ми дякуємо компанії Stolitsa Group та усім, хто весь цей час допомагав та долучався до вирішення питання недобудов Аркади.
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