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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 тра, 2022 22:42
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.
Космос ні, звичайно. Не більше, ніж на "транспортну націнку"
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