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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.


Космос ні, звичайно. Не більше, ніж на "транспортну націнку"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 23:25

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

....

Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет.
Такая же ситуация с бензином и проездом.

Мне одному кажется, что под ником vitalian прячется женщина?
Первые звоночек был, когда давненько в одном из постов vitalian написал(-а), что для того, чтобы выйти на улицу ему(ей) "надо надеть шубу и колготы". Тогда подумал, что может жена села за комп и написала за vitalian. Потом позже по тексту других сообщений стало понятно, что ни жены, ни детей похоже нет.
Второй звоночек - в другом сообщении было заявлено, что сидит на диете, не ест мясо, только рыбу.Вполне возможно, но я таких мужиков возрастом за 40 пока не видел и не слышал.
Но предыдущее - "то таке". Основное отличие мужчин от женщин - в образе мышления:
    Структура мозга и характер самого мыслительного процесса у мужчин и женщин, на самом деле, действительно различаются. Не принципиально, но отличия имеют место.
    В мужских лобных долях мозга процесс мышления отрегулирован на поиск больших макро закономерностей, на обобщение, на анализ и синтез, на выведение общих законов мира и всего того, что мужчина видит, с чем он сталкивается. Поэтому мужчина, наблюдая мир, тут же обрабатывает картинку в целом, как бы его фрагментирует, четко делит на категории: объективное и субъективное, реальное и вымышленное, возможное и пустые фантазии.

    Мозг женщин, напротив, отрегулирован на микро уровень, не на общее, а на частности. Ее не интересуют проблемы страны в целом, ее беспокоит, что плохо работает конкретный ЖЭК, поликлиника или магазин.
    Мужчина видит в целом, он стратег. Женщина видит частности, детали, она – тактик. Отсюда именно из женщин получается великолепные исполнители конкретных дел, поэтому они вытесняют мужчин во всех бюрократических учреждениях и даже у конвейера. Пока мужчина думает, как улучшить и гармонизировать процесс, женщина все уже сделала.

И вот тут vitalian проявил(-а) себя по полной в последнее время(война, послевоенное обустройство, построение послевоенного бизнеса). Ну прямо текст как с него(нее) писан. Все частности разбирает красочно и "на ура", но когда надо совместить несколько факторов, обобщить и сделать вывод, начинаются чудовищные проблемы
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет.
Такая же ситуация с бензином и проездом.

З бензином та проїздом есть сабститюти. Можна арендувати поруч з містом, куди потрібно їздити, та ходити пішки, можна користуватись громадським транспортом, можна користуватись велом/самокатом/моноколесом/єлектромобілем, можно виїхати в країну, де ЗП хватає на бензин.
  vitaliian написав:открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров.

Приклад. Коли в 90-их у людей грошей було менше ніж собівартість будівництва, ніхто не строїв у облцентрах, окрім Кийова, та у 2000-их в райцентрах. Люди жили в старому, чи їхали.
Vlad442
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