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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 тра, 2022 22:42
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.
Космос ні, звичайно. Не більше, ніж на "транспортну націнку"
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Додано: Пон 16 тра, 2022 23:25
vitaliian написав: Хомякоид написав:
А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров.
Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.
....
Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет.
Такая же ситуация с бензином и проездом.
Мне одному кажется, что под ником vitalian прячется женщина?
Первые звоночек был, когда давненько в одном из постов vitalian написал(-а), что для того, чтобы выйти на улицу ему(ей) "надо надеть шубу и колготы". Тогда подумал, что может жена села за комп и написала за vitalian. Потом позже по тексту других сообщений стало понятно, что ни жены, ни детей похоже нет.
Второй звоночек - в другом сообщении было заявлено, что сидит на диете, не ест мясо, только рыбу.Вполне возможно, но я таких мужиков возрастом за 40 пока не видел и не слышал.
Но предыдущее - "то таке". Основное отличие мужчин от женщин - в образе мышления:
Структура мозга и характер самого мыслительного процесса у мужчин и женщин, на самом деле, действительно различаются. Не принципиально, но отличия имеют место.
В мужских лобных долях мозга процесс мышления отрегулирован на поиск больших макро закономерностей, на обобщение, на анализ и синтез, на выведение общих законов мира и всего того, что мужчина видит, с чем он сталкивается. Поэтому мужчина, наблюдая мир, тут же обрабатывает картинку в целом, как бы его фрагментирует, четко делит на категории: объективное и субъективное, реальное и вымышленное, возможное и пустые фантазии.
Мозг женщин, напротив, отрегулирован на микро уровень, не на общее, а на частности. Ее не интересуют проблемы страны в целом, ее беспокоит, что плохо работает конкретный ЖЭК, поликлиника или магазин.
Мужчина видит в целом, он стратег. Женщина видит частности, детали, она – тактик. Отсюда именно из женщин получается великолепные исполнители конкретных дел, поэтому они вытесняют мужчин во всех бюрократических учреждениях и даже у конвейера. Пока мужчина думает, как улучшить и гармонизировать процесс, женщина все уже сделала.
И вот тут vitalian проявил(-а) себя по полной в последнее время(война, послевоенное обустройство, построение послевоенного бизнеса). Ну прямо текст как с него(нее) писан. Все частности разбирает красочно и "на ура", но когда надо совместить несколько факторов, обобщить и сделать вывод, начинаются чудовищные проблемы
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Damien
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Додано: Пон 16 тра, 2022 23:43
Damien написав:
Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет.
Такая же ситуация с бензином и проездом.
З бензином та проїздом есть сабститюти. Можна арендувати поруч з містом, куди потрібно їздити, та ходити пішки, можна користуватись громадським транспортом, можна користуватись велом/самокатом/моноколесом/єлектромобілем, можно виїхати в країну, де ЗП хватає на бензин.
vitaliian написав:
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров.
Приклад. Коли в 90-их у людей грошей було менше ніж собівартість будівництва, ніхто не строїв у облцентрах, окрім Кийова, та у 2000-их в райцентрах. Люди жили в старому, чи їхали.
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Vlad442
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Додано: Вів 17 тра, 2022 03:26
Damien написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров.
Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.
....
Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет.
Такая же ситуация с бензином и проездом.
Мне одному кажется, что под ником vitalian прячется женщина?
Первые звоночек был, когда давненько в одном из постов vitalian написал(-а), что для того, чтобы выйти на улицу ему(ей) "надо надеть шубу и колготы". Тогда подумал, что может жена села за комп и написала за vitalian. Потом позже по тексту других сообщений стало понятно, что ни жены, ни детей похоже нет.
Второй звоночек - в другом сообщении было заявлено, что сидит на диете, не ест мясо, только рыбу.Вполне возможно, но я таких мужиков возрастом за 40 пока не видел и не слышал.
Но предыдущее - "то таке". Основное отличие мужчин от женщин - в образе мышления:
Структура мозга и характер самого мыслительного процесса у мужчин и женщин, на самом деле, действительно различаются. Не принципиально, но отличия имеют место.
В мужских лобных долях мозга процесс мышления отрегулирован на поиск больших макро закономерностей, на обобщение, на анализ и синтез, на выведение общих законов мира и всего того, что мужчина видит, с чем он сталкивается. Поэтому мужчина, наблюдая мир, тут же обрабатывает картинку в целом, как бы его фрагментирует, четко делит на категории: объективное и субъективное, реальное и вымышленное, возможное и пустые фантазии.
Мозг женщин, напротив, отрегулирован на микро уровень, не на общее, а на частности. Ее не интересуют проблемы страны в целом, ее беспокоит, что плохо работает конкретный ЖЭК, поликлиника или магазин.
Мужчина видит в целом, он стратег. Женщина видит частности, детали, она – тактик. Отсюда именно из женщин получается великолепные исполнители конкретных дел, поэтому они вытесняют мужчин во всех бюрократических учреждениях и даже у конвейера. Пока мужчина думает, как улучшить и гармонизировать процесс, женщина все уже сделала.
И вот тут vitalian проявил(-а) себя по полной в последнее время(война, послевоенное обустройство, построение послевоенного бизнеса). Ну прямо текст как с него(нее) писан. Все частности разбирает красочно и "на ура", но когда надо совместить несколько факторов, обобщить и сделать вывод, начинаются чудовищные проблемы
Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.
И что?
Если она хочет, чтобы ее считали мужчина - на здоровье.
Это ее/его/их дело.
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rjkz
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Додано: Вів 17 тра, 2022 05:35
rjkz написав:
Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.
И что?
Если она хочет, чтобы ее считали мужчина - на здоровье.
Это ее/его/их дело.
Заметил что странная логика и неверные выводы с очевидных фактов.
Удивился что чел (женщина ?) писал что работал руководителем, но на основании простых фактов делает совсем неправильные выводы. Странный руководитель.
Кстати Франт первый просек
Господа, как вам такое авто ?
Как вариант с работы на работу или с пригорода до метро передвигаться ?
Полностью электрика, проблем с бензом не будет.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Вів 17 тра, 2022 06:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 06:04
rjkz написав:
Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.
И что?
Здесь есть больные люди, которые видимо дрочат на форумчан, их фетиш угадывать чей-то пол (типа угадай мелодию). Вас я таким не считаю. Включите логику, это не сайт ролевых игр, с публичным обсуждением пола/ возраста и наличия члена у кандидатов. Но когда у человека типа Damien проблемы с психикой, он это делает везде, вовлекая в свою "игру" других форумчан, и вас к сожалению тоже.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 17 тра, 2022 07:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 06:52
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Если станет цена 50 грн. за проезд, все арендаторы с пригородов переедут у Киойв
тогда в Киеве аренда улетит в космос. Пригороды не от хорошей жизни появились, а от высоких киевских цен на бетон и аренду. Расходы на проезд в обе стороны *22 дня всегда будут ниже разницы цен на аренду Киев-пригород, иначе ездить не будут и перевозчики обанкротятся.
Что-бы аренда улетела в космос надо что-бы доходы населения выросли. А рост цен на топливо приведет к росту цен на все остальное, продукты, проезд, и прочее. Таким образом свободных денег станет еще меньше.
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Evgeny
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Додано: Вів 17 тра, 2022 07:00
Evgeny написав:
А рост цен на топливо приведет к росту цен на все остальное, продукты, проезд, и прочее. Таким образом свободных денег станет еще меньше.
если товаров больше чем денег, их перестают покупать (математика). Деньги активно печатаются через облигации, поэтому растут цены. Денег всё же больше, чем товаров. Свободных в том числе.
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vitaliian
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