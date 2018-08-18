Додано: Пон 16 тра, 2022 23:25

vitaliian написав: Хомякоид написав: А если станет 50 грн. как в Борисполь ? А если станет 50 грн. как в Борисполь ? открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.



.... открою вам секрет,Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.....

Структура мозга и характер самого мыслительного процесса у мужчин и женщин, на самом деле, действительно различаются. Не принципиально, но отличия имеют место.

В мужских лобных долях мозга процесс мышления отрегулирован на поиск больших макро закономерностей, на обобщение, на анализ и синтез, на выведение общих законов мира и всего того, что мужчина видит, с чем он сталкивается. Поэтому мужчина, наблюдая мир, тут же обрабатывает картинку в целом, как бы его фрагментирует, четко делит на категории: объективное и субъективное, реальное и вымышленное, возможное и пустые фантазии.



Мозг женщин, напротив, отрегулирован на микро уровень, не на общее, а на частности . Ее не интересуют проблемы страны в целом, ее беспокоит, что плохо работает конкретный ЖЭК, поликлиника или магазин.

Мужчина видит в целом, он стратег. Женщина видит частности, детали, она – тактик. Отсюда именно из женщин получается великолепные исполнители конкретных дел, поэтому они вытесняют мужчин во всех бюрократических учреждениях и даже у конвейера. Пока мужчина думает, как улучшить и гармонизировать процесс, женщина все уже сделала.

Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет.Такая же ситуация с бензином и проездом.Мне одному кажется, что под ником vitalian прячется женщина?Первые звоночек был, когда давненько в одном из постов vitalian написал(-а), что для того, чтобы выйти на улицу ему(ей) "надо надеть шубу и колготы". Тогда подумал, что может жена села за комп и написала за vitalian. Потом позже по тексту других сообщений стало понятно, что ни жены, ни детей похоже нет.Второй звоночек - в другом сообщении было заявлено, что сидит на диете, не ест мясо, только рыбу.Вполне возможно, но я таких мужиков возрастом за 40 пока не видел и не слышал.Но предыдущее - "то таке". Основное отличие мужчин от женщин - в образе мышления:И вот тут vitalian проявил(-а) себя по полной в последнее время(война, послевоенное обустройство, построение послевоенного бизнеса). Ну прямо текст как с него(нее) писан. Все частности разбирает красочно и "на ура", но когда надо совместить несколько факторов, обобщить и сделать вывод, начинаются чудовищные проблемы