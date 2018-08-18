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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9862986398649865

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[offtop]
Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?

Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30
Я поясню

Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х
Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"

И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось

На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось
И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность

НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом.
В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг

То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит
[/offtop]
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:11

  flyman написав:
  _hunter написав:Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"...
И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? :wink: ) -- а потом будем думать, что делать...

Боярка-Київ 50 грн, а Троєщина-Київ (Виноградар - Київ, ПОХ-Київ) 8 грн. :roll:
Пригород переселиться на Трою/ПОХ/Вєнік.

Идем на второй круг? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:21

  pesikot написав:[offtop]
Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?

Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30
Я поясню

Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х
Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"

И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось

На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось
И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность

НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом.
В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг

То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит
[/offtop]


Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой.
Где ни где только авто припаркованные.
А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ?
Явно идет печатка денег.

Вангую дальние пригороды будут умирать.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 17 тра, 2022 08:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:22

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.


Заметил что странная логика и неверные выводы с очевидных фактов.
Удивился что чел (женщина ?) писал что работал руководителем, но на основании простых фактов делает совсем неправильные выводы.
Кстати Франт первый просек :D


:D
Панове, ваші доводи, звісно, мають право на життя, але для мене вони не достатньо переконливі. Логіка віталіана дійсно трохи дивна, але не жіноча. Це скоріше відбиток його професійної діяльності, що пов'язана з психіатрією. Він добре розуміється на нервово-психічних розладах людей, помічає дрібниці у спілкуванні, які вказують на проблеми з психікою тощо. Але глобальні процеси в економіці та суспільстві проаналізувати не може, не має широкого світогляду та відповідних аналітичних здібностей. До речі, я знаю й інших мужиків, які мислять так само "вузько". І знаю жінок, навіть з нашого форуму, які поводяться і висловлюються, як мужики.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:27

  fler написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.


Заметил что странная логика и неверные выводы с очевидных фактов.
Удивился что чел (женщина ?) писал что работал руководителем, но на основании простых фактов делает совсем неправильные выводы.
Кстати Франт первый просек :D


:D
Панове, ваші доводи, звісно, мають право на життя, але для мене вони не достатньо переконливі. Логіка віталіана дійсно трохи дивна, але не жіноча. Це скоріше відбиток його професійної діяльності, що пов'язана з психіатрією. Він добре розуміється на нервово-психічних розладах людей, помічає дрібниці у спілкуванні, які вказують на проблеми з психікою тощо. Але глобальні процеси в економіці та суспільстві проаналізувати не може, не має широкого світогляду та відповідних аналітичних здібностей. До речі, я знаю й інших мужиків, які мислять так само "вузько". І знаю жінок, навіть з нашого форуму, які поводяться і висловлюються, як мужики.


Згоден.
Можливо споживається багато ватного TV.
Там причинно-наслідкові звязки не потрібні.
Головне регулярно споживати лайно з зомбоящика.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:34

  fler написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.


Заметил что странная логика и неверные выводы с очевидных фактов.
Удивился что чел (женщина ?) писал что работал руководителем, но на основании простых фактов делает совсем неправильные выводы.
Кстати Франт первый просек :D


:D
Панове, ваші доводи, звісно, мають право на життя, але для мене вони не достатньо переконливі. Логіка віталіана дійсно трохи дивна, але не жіноча. Це скоріше відбиток його професійної діяльності, що пов'язана з психіатрією. Він добре розуміється на нервово-психічних розладах людей, помічає дрібниці у спілкуванні, які вказують на проблеми з психікою тощо. Але глобальні процеси в економіці та суспільстві проаналізувати не може, не має широкого світогляду та відповідних аналітичних здібностей. До речі, я знаю й інших мужиків, які мислять так само "вузько". І знаю жінок, навіть з нашого форуму, які поводяться і висловлюються, як мужики.


Я не делал выводов на основании логики.
Я знаю женщин с железной логикой и мужчин с ее отсутствием.
Меня на эту мысль навели некоторые проскочившие детали.
Но еще раз - это их личное дело.
Тем более не стоит впадать в сексизм.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:47

  Хомякоид написав:
Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой.

Где ни где только авто припаркованные.


Мой пост был посвящен не только 1990-х, а вообще от 1990-х и до сегодня
  Хомякоид написав: А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ?
Явно идет печатка денег.

А если не будет ?
Печать денег, если и идёт, то не такими большими темпами

Безналичный курс прибили гвоздями, тут не поспоришь
Но есть наличный курс, как в банках, так и у менял
Который живёт в диапазоне 34-35, от безналичного курса отличается лишь на 20% выше и, пока что, особо не смотрит вверх
Что говорит о рыночности цифер

  Хомякоид написав:
Вангую дальние пригороды будут умирать.

Забитые окна ты уже ванговал :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:51

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 тра, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:04

  vitaliian написав:
  striped написав:когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
не спешите закрывать, за кржн мы еще повоюем.
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин

❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.


Не бачу щоб спішили відновлювати.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-u-vorzel-IDOtoNC.html
Мансарда без даху. Можна зробити дворівневу. Поки що тераса 42 м2 із будівельним сміттям. Ворзель. 15куе хочуть, $360 m2.
Думаю, що за 10куе є зміст інвестувати.
Цікаво, яка відстань до найближчкої станції ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:07

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:[offtop]
Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?

Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30
Я поясню

Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х
Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"

И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось

На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось
И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность

НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом.
В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг

То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит
[/offtop]


Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой.
Где ни где только авто припаркованные.
А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ?
Явно идет печатка денег.

Что только доказывает старый тезис "автомобиль -- роскошь" :wink:

Ну так в те же 90-е это уже и проходили: ЗП по 50-100 баксов какое-то время считались просто отличными. Потом подросли.

Но тут такая писанина вилами по воде идет, что не вижу особого смысла коментировать...
Да, во время _войны_ идет печатка денег. Что _на самом деле важно_ -- будет ли она идти после _войны_.
_hunter
 
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