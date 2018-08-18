Додано: Вів 17 тра, 2022 08:03

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Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?



Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30

Я поясню



Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х

Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"



И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось



На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось

И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность



НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом.

В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг



То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит

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