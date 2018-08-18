Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
[offtop] Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?
Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30 Я поясню
Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"
И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось
На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность
НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом. В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг
То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит [/offtop]
_hunter написав:Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"... И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? ) -- а потом будем думать, что делать...
Боярка-Київ 50 грн, а Троєщина-Київ (Виноградар - Київ, ПОХ-Київ) 8 грн. Пригород переселиться на Трою/ПОХ/Вєнік.
pesikot написав:[offtop] Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?
Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30 Я поясню
Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"
И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось
На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность
НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом. В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг
То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит [/offtop]
Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой. Где ни где только авто припаркованные. А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ? Явно идет печатка денег.
Вангую дальние пригороды будут умирать.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 17 тра, 2022 08:22, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.
Заметил что странная логика и неверные выводы с очевидных фактов. Удивился что чел (женщина ?) писал что работал руководителем, но на основании простых фактов делает совсем неправильные выводы. Кстати Франт первый просек
Панове, ваші доводи, звісно, мають право на життя, але для мене вони не достатньо переконливі. Логіка віталіана дійсно трохи дивна, але не жіноча. Це скоріше відбиток його професійної діяльності, що пов'язана з психіатрією. Він добре розуміється на нервово-психічних розладах людей, помічає дрібниці у спілкуванні, які вказують на проблеми з психікою тощо. Але глобальні процеси в економіці та суспільстві проаналізувати не може, не має широкого світогляду та відповідних аналітичних здібностей. До речі, я знаю й інших мужиків, які мислять так само "вузько". І знаю жінок, навіть з нашого форуму, які поводяться і висловлюються, як мужики.
rjkz написав:Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.
Заметил что странная логика и неверные выводы с очевидных фактов. Удивился что чел (женщина ?) писал что работал руководителем, но на основании простых фактов делает совсем неправильные выводы. Кстати Франт первый просек
Панове, ваші доводи, звісно, мають право на життя, але для мене вони не достатньо переконливі. Логіка віталіана дійсно трохи дивна, але не жіноча. Це скоріше відбиток його професійної діяльності, що пов'язана з психіатрією. Він добре розуміється на нервово-психічних розладах людей, помічає дрібниці у спілкуванні, які вказують на проблеми з психікою тощо. Але глобальні процеси в економіці та суспільстві проаналізувати не може, не має широкого світогляду та відповідних аналітичних здібностей. До речі, я знаю й інших мужиків, які мислять так само "вузько". І знаю жінок, навіть з нашого форуму, які поводяться і висловлюються, як мужики.
Згоден. Можливо споживається багато ватного TV. Там причинно-наслідкові звязки не потрібні. Головне регулярно споживати лайно з зомбоящика.
rjkz написав:Ну я тоже прищел к умозаключению, что Виталиан - женщина.
Заметил что странная логика и неверные выводы с очевидных фактов. Удивился что чел (женщина ?) писал что работал руководителем, но на основании простых фактов делает совсем неправильные выводы. Кстати Франт первый просек
Панове, ваші доводи, звісно, мають право на життя, але для мене вони не достатньо переконливі. Логіка віталіана дійсно трохи дивна, але не жіноча. Це скоріше відбиток його професійної діяльності, що пов'язана з психіатрією. Він добре розуміється на нервово-психічних розладах людей, помічає дрібниці у спілкуванні, які вказують на проблеми з психікою тощо. Але глобальні процеси в економіці та суспільстві проаналізувати не може, не має широкого світогляду та відповідних аналітичних здібностей. До речі, я знаю й інших мужиків, які мислять так само "вузько". І знаю жінок, навіть з нашого форуму, які поводяться і висловлюються, як мужики.
Я не делал выводов на основании логики. Я знаю женщин с железной логикой и мужчин с ее отсутствием. Меня на эту мысль навели некоторые проскочившие детали. Но еще раз - это их личное дело. Тем более не стоит впадать в сексизм.
Хомякоид написав: Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой.
Где ни где только авто припаркованные.
Мой пост был посвящен не только 1990-х, а вообще от 1990-х и до сегодня
Хомякоид написав: А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ? Явно идет печатка денег.
А если не будет ? Печать денег, если и идёт, то не такими большими темпами
Безналичный курс прибили гвоздями, тут не поспоришь Но есть наличный курс, как в банках, так и у менял Который живёт в диапазоне 34-35, от безналичного курса отличается лишь на 20% выше и, пока что, особо не смотрит вверх Что говорит о рыночности цифер
Хомякоид написав: Вангую дальние пригороды будут умирать.
striped написав:когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
не спешите закрывать, за кржн мы еще повоюем.
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин
❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.
pesikot написав:[offtop] Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?
Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30 Я поясню
Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"
И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось
На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность
НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом. В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг
То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит [/offtop]
Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой. Где ни где только авто припаркованные. А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ? Явно идет печатка денег.
Что только доказывает старый тезис "автомобиль -- роскошь"
Ну так в те же 90-е это уже и проходили: ЗП по 50-100 баксов какое-то время считались просто отличными. Потом подросли.
Но тут такая писанина вилами по воде идет, что не вижу особого смысла коментировать... Да, во время _войны_ идет печатка денег. Что _на самом деле важно_ -- будет ли она идти после _войны_.