Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.
....
Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет. Такая же ситуация с бензином и проездом. \\\
Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"... И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? ) -- а потом будем думать, что делать...
_hunter написав:Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"... И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? ) -- а потом будем думать, что делать...
Боярка-Київ 50 грн, а Троєщина-Київ (Виноградар - Київ, ПОХ-Київ) 8 грн. Пригород переселиться на Трою/ПОХ/Вєнік.
[offtop] Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?
Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30 Я поясню
Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"
И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось
На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность
НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом. В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг
То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит [/offtop]
_hunter написав:Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"... И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? ) -- а потом будем думать, что делать...
Боярка-Київ 50 грн, а Троєщина-Київ (Виноградар - Київ, ПОХ-Київ) 8 грн. Пригород переселиться на Трою/ПОХ/Вєнік.
Хомякоид написав: Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой.
Где ни где только авто припаркованные.
Мой пост был посвящен не только 1990-х, а вообще от 1990-х и до сегодня
Хомякоид написав: А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ? Явно идет печатка денег.
А если не будет ? Печать денег, если и идёт, то не такими большими темпами
Безналичный курс прибили гвоздями, тут не поспоришь Но есть наличный курс, как в банках, так и у менял Который живёт в диапазоне 34-35, от безналичного курса отличается лишь на 20% выше и, пока что, особо не смотрит вверх Что говорит о рыночности цифер
Хомякоид написав: Вангую дальние пригороды будут умирать.
striped написав:когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
не спешите закрывать, за кржн мы еще повоюем.
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин
❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.
pesikot написав:[offtop] Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?
Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30 Я поясню
Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"
И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось
На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность
НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом. В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг
То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит [/offtop]
Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой. Где ни где только авто припаркованные. А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ? Явно идет печатка денег.
Что только доказывает старый тезис "автомобиль -- роскошь"
Ну так в те же 90-е это уже и проходили: ЗП по 50-100 баксов какое-то время считались просто отличными. Потом подросли.
Но тут такая писанина вилами по воде идет, что не вижу особого смысла коментировать... Да, во время _войны_ идет печатка денег. Что _на самом деле важно_ -- будет ли она идти после _войны_.
pesikot написав: А если не будет ? Печать денег, если и идёт, то не такими большими темпами
Безналичный курс прибили гвоздями, тут не поспоришь Но есть наличный курс, как в банках, так и у менял Который живёт в диапазоне 34-35, от безналичного курса отличается лишь на 20% выше и, пока что, особо не смотрит вверх Что говорит о рыночности цифер
Пока окнчания войны еще не просматриваеться. Печать началась не больше месяца-полтора назад. Все может быть, не удивлюсь курсу в екстрем случае под 100.
С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.
striped написав:когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
не спешите закрывать, за кржн мы еще повоюем.
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин
❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.
Хомякоид написав: С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.
Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП.
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088791 Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу.
Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам: 1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам. 2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...) 3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.1 4) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).
Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.