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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9862986398649865>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 07:25

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:А если станет 50 грн. как в Борисполь ?
открою вам секрет, цена проезда никогда не будет больше чем есть денег у пассажиров. Ок, проезд 200, едет один автобус утром и вечером. В каждом 3-5 пассажиров. Остальные автобусы продают на олх а водителей увольняют потому что воздух возить невыгодно, а 20 человек по 50 выгодно за счёт количества ходок.

....

Есть отрасли, где любую цену схавает потребитель, если не будет путей обхода. Если продавать воду по 200грн/л и не будет вариантов купить дешевле, то будут покупать аж бегом. А если еще и ограничить количество воды на рынке, то и очередь еще стоять будет.
Такая же ситуация с бензином и проездом.
\\\


Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"...
И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? :wink: ) -- а потом будем думать, что делать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 07:33

  _hunter написав:Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"...
И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? :wink: ) -- а потом будем думать, что делать...

Боярка-Київ 50 грн, а Троєщина-Київ (Виноградар - Київ, ПОХ-Київ) 8 грн. :roll:
Пригород переселиться на Трою/ПОХ/Вєнік.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[offtop]
Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?

Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30
Я поясню

Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х
Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"

И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось

На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось
И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность

НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом.
В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг

То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит
[/offtop]
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:11

  flyman написав:
  _hunter написав:Так в том-то и дело: путей обхода -- масса. Начиная от велосипедов и заканчивая возвращанием ковидных групп "подвези соседа"...
И давайте, все же, дождемся цены в 50 гривен за проезд Боярка-Киев (это, кстати сколько будет -- $1, 50 центов? :wink: ) -- а потом будем думать, что делать...

Боярка-Київ 50 грн, а Троєщина-Київ (Виноградар - Київ, ПОХ-Київ) 8 грн. :roll:
Пригород переселиться на Трою/ПОХ/Вєнік.

Идем на второй круг? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:47

  Хомякоид написав:
Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой.

Где ни где только авто припаркованные.


Мой пост был посвящен не только 1990-х, а вообще от 1990-х и до сегодня
  Хомякоид написав: А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ?
Явно идет печатка денег.

А если не будет ?
Печать денег, если и идёт, то не такими большими темпами

Безналичный курс прибили гвоздями, тут не поспоришь
Но есть наличный курс, как в банках, так и у менял
Который живёт в диапазоне 34-35, от безналичного курса отличается лишь на 20% выше и, пока что, особо не смотрит вверх
Что говорит о рыночности цифер

  Хомякоид написав:
Вангую дальние пригороды будут умирать.

Забитые окна ты уже ванговал :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:04

  vitaliian написав:
  striped написав:когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
не спешите закрывать, за кржн мы еще повоюем.
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин

❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.


Не бачу щоб спішили відновлювати.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-u-vorzel-IDOtoNC.html
Мансарда без даху. Можна зробити дворівневу. Поки що тераса 42 м2 із будівельним сміттям. Ворзель. 15куе хочуть, $360 m2.
Думаю, що за 10куе є зміст інвестувати.
Цікаво, яка відстань до найближчкої станції ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:07

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:[offtop]
Здесь начали обсуждать и цены на бензин, мол, будет по 100, будет по 200 и что будете делать ?

Да всё тоже самое, когда цена бензина была по 5-10-15-20-25-30
Я поясню

Я автовладелец со стажем, права получил ещё в начале 1990-х
Я помню все предыдущие кризисы с топливом, когда цена росла бешенными темпами и неоднократо слышал вопли "а будет бензин по XX - перестану ездить вообще"

И чё ? А ничё. Количество авто только увеличивалось

На сейчас, конечно, количество авто, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось
И так будет какое-то время, пока не будет расширятся деловая активность

НО. Уже сейчас в своем городе я наблюдаю, что количество авто стало меньше, чем до войны, но как-то несозермиримо с топливным кризисом.
В том смысле, что количество авто немало. Где-то на уровне 2014-2015 гг

То ли дефицит топлива не такой уж и дефицит
[/offtop]


Не знаю не знаю. Но смотрю фильмы снятые в 90-х у Кийови, город пустой.
Где ни где только авто припаркованные.
А если за USD будет 100 грн. и соответственно бенз па 200 грн.литр ?
Явно идет печатка денег.

Что только доказывает старый тезис "автомобиль -- роскошь" :wink:

Ну так в те же 90-е это уже и проходили: ЗП по 50-100 баксов какое-то время считались просто отличными. Потом подросли.

Но тут такая писанина вилами по воде идет, что не вижу особого смысла коментировать...
Да, во время _войны_ идет печатка денег. Что _на самом деле важно_ -- будет ли она идти после _войны_.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:50

  pesikot написав:
А если не будет ?
Печать денег, если и идёт, то не такими большими темпами

Безналичный курс прибили гвоздями, тут не поспоришь
Но есть наличный курс, как в банках, так и у менял
Который живёт в диапазоне 34-35, от безналичного курса отличается лишь на 20% выше и, пока что, особо не смотрит вверх
Что говорит о рыночности цифер



Пока окнчания войны еще не просматриваеться.
Печать началась не больше месяца-полтора назад.
Все может быть, не удивлюсь курсу в екстрем случае под 100.

С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.

Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:53

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  striped написав:когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
не спешите закрывать, за кржн мы еще повоюем.
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин

❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.


Не бачу щоб спішили відновлювати.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-u-vorzel-IDOtoNC.html
Мансарда без даху. Можна зробити дворівневу. Поки що тераса 42 м2 із будівельним сміттям. Ворзель. 15куе хочуть, $360 m2.
Думаю, що за 10куе є зміст інвестувати.
Цікаво, яка відстань до найближчкої станції ШРТ.


Я б навіть 5 тис. не інвестував.
Хто обіцяє відновити дах ? А якщо не відновлять ?
Компенсації також вилами по воді писано.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:00

  Хомякоид написав:
С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.

Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП.


https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088791
Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу.

Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам:
1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам.
2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...)
3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.1
4) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).

Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.
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