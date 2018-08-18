Додано: Вів 17 тра, 2022 10:00

Хомякоид написав:

С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.



Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП. С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП.

Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу.Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам:1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам.2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...)3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.14) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.