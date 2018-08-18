Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.
Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП.
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088791 Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу.
Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам: 1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам. 2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...) 3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.1 4) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).
Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.
Курс ринковий є. Можна ціну скласти. Реєстри починають відкривати. Це ж тупо з одного боку шмигаляти про "пора запускати бізнес" ти гетьманити "пора платити податки і ми їх піднімемо бо дуже хочєцца".
З іншого боку в людей на довоєнні цінники коштів нема, а по фіксованому 29.25 нема дурних продавати нікомунепотрібні.
От малють в нахалбуді на Жулянах довоєнний цінники 22К грн м. І що?
cherchiltank написав:Що значить не знають реального курсу? Я купив готівковий євро по 36 - це який курс? Благодійний? Цілком реальний
Можливо малось на увазі що зараз ніхто не завозить імпорт та робить закупки за кордоном. Як тільки закінчиться війна та знов почнеться купівля на міжбанківському ринку курс злетить. Та приплив валюти від Заходу зупиниться.
remark написав:https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088791 Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу. Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам: 1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам. 2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...) 3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.1 4) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).
Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.
Цілком слушна думка. Продавці очікують продати майже за довоєнними цінами тим, хто втратив житло в Бучі, Ірпені та ін. місцях. Але ті, хто втратив, будуть очікувати на шару від держави, тому скоріше орендуватимуть, а не купуватимуть. Реальні ж покупці будуть орієнтуватися на ситуацію з війною, курс валют і моніторити кржн у пошуку дійсно вигідних пропозицій - як мінімум 50% довоєнних цін. Якщо хочете зрозуміти ситуацію - задайте собі питання - коли та за яку ціну я готовий придбати нерухомість у Києві? За майже довоєнну ціну придбаєте? А на цьому тижні/місяці придбаєте? Отож.
remark написав:https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088791 Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу. Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам: 1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам. 2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...) 3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.1 4) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).
Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.
Цілком слушна думка. Продавці очікують продати майже за довоєнними цінами тим, хто втратив житло в Бучі, Ірпені та ін. місцях. Але ті, хто втратив, будуть очікувати на шару від держави, тому скоріше орендуватимуть, а не купуватимуть. Реальні ж покупці будуть орієнтуватися на ситуацію з війною, курс валют і моніторити кржн у пошуку дійсно вигідних пропозицій - як мінімум 50% довоєнних цін. Якщо хочете зрозуміти ситуацію - задайте собі питання - коли та за яку ціну я готовий придбати нерухомість у Києві? За майже довоєнну ціну придбаєте? А на цьому тижні/місяці придбаєте? Отож.
Передусім потрібно задати собі питання: кому і за скільки я це зможу потім продати? Відповіді поки що немає. Однушку в Рибальскому в готовому будинку за 50куе - готовий розглянути. Двушку за - за 65. Проте треба ще думати.
fler написав:Продавці очікують продати майже за довоєнними цінами тим, хто втратив житло в Бучі, Ірпені та ін. місцях. Але ті, хто втратив, будуть очікувати на шару від держави, тому скоріше орендуватимуть, а не купуватимуть.
квартиры купят те кто увидит дополнительный спрос на аренду 3000-10000 квартир (которые захотят взять в аренду погорельцы). Кроме поездов и пластиковых контейнеров других предложений для погорельцев от властей я не увидел. Значит им светит дорога на рынок аренды.
В Киеве давно не покупают квартиры только чтобы там жить, это арендный бизнес и фондовый рынок в одном лице. В отличие от других городов, где нет такого количества понаехов. Понаехи каждый раз и надували цену начиная с 2000х годов.