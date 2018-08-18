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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9863986498659866

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:39

Трохи додам про мотиви та портрети ймовірних продаців і покупців.
Продавці - ті, хто очікують, що війна в Україні - це надовго (більше 1 року), тому нерухомість буде тільки дешевшати і хз може взагалі раптом зруйнується, якщо по ній прилетить або мародери все винесуть. Скоріше за все ці люди вже виїхали за кордон і не планують повертатися.
Покупці - ті, хто очікує на швидке завершення війни, значне зниження цін на житло, відновлення економіки, планує придбати нерухомість з метою переїзду з небезпечних регіонів або під оренду тощо.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:42

  airmax78 написав:
  fler написав:
  remark написав:https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088791
Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу.
Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам:
1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам.
2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...)
3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.1
4) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).

Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.


Цілком слушна думка. Продавці очікують продати майже за довоєнними цінами тим, хто втратив житло в Бучі, Ірпені та ін. місцях. Але ті, хто втратив, будуть очікувати на шару від держави, тому скоріше орендуватимуть, а не купуватимуть. Реальні ж покупці будуть орієнтуватися на ситуацію з війною, курс валют і моніторити кржн у пошуку дійсно вигідних пропозицій - як мінімум 50% довоєнних цін. Якщо хочете зрозуміти ситуацію - задайте собі питання - коли та за яку ціну я готовий придбати нерухомість у Києві? За майже довоєнну ціну придбаєте? А на цьому тижні/місяці придбаєте? Отож.

Передусім потрібно задати собі питання: кому і за скільки я це зможу потім продати? Відповіді поки що немає. Однушку в Рибальскому в готовому будинку за 50куе - готовий розглянути. Двушку за - за 65. Проте треба ще думати.

Не правильне питання. Це спосіб мислення спекулянта. Чому не купити контейнер ктийських презервативів з метою перепродажу.

Інвестиція ж не для перепродажу, а для кепітал гейн в лонг ран (ріст ціни на довгому проміжку часу) і для кешфлоу на решту часу.

Тому правильні запитання:
- а скільки % річних буде генерити?
- а скільки % буде в альтернативних інвестиціях?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:49

  vitaliian написав:В Киеве давно не покупают квартиры только чтобы там жить, это арендный бизнес и фондовый рынок в одном лице. В отличие от других городов, где нет такого количества понаехов.


Не всі, хто мають добре оплачувану роботу в Києві та планують переїзд, хочуть жити за містом і витрачати багато часу на проїзд. Напр., якщо це жінка, яка не має власного авто :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:51

А де більшість народу пропало ?
Конг, Уно, Серж ?
Добра половина щезла з форуму.
Роблю висновки що РН став майже нікому не цікавий.
Лібо виходив на звязок ?
Знаю що Трайбека воює.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:55

  fler написав:
  vitaliian написав:В Киеве давно не покупают квартиры только чтобы там жить, это арендный бизнес и фондовый рынок в одном лице. В отличие от других городов, где нет такого количества понаехов.


Не всі, хто мають добре оплачувану роботу в Києві та планують переїзд, хочуть жити за містом і витрачати багато часу на проїзд. Напр., якщо це жінка, яка не має власного авто :roll:
в моем сообщении шла речь о Киеве. Про Закиев я не говорил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:00

  vitaliian написав:
  fler написав:
  vitaliian написав:В Киеве давно не покупают квартиры только чтобы там жить, это арендный бизнес и фондовый рынок в одном лице. В отличие от других городов, где нет такого количества понаехов.


Не всі, хто мають добре оплачувану роботу в Києві та планують переїзд, хочуть жити за містом і витрачати багато часу на проїзд. Напр., якщо це жінка, яка не має власного авто :roll:
в моем сообщении шла речь о Киеве. Про Закиев я не говорил.


Я теж про переїзд до Києва, а не напр., Ірпеня. Виділено ваше твердження і мою відповідь на нього.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:10

  cherchiltank написав:Що значить не знають реального курсу? Я купив готівковий євро по 36 - це який курс? Благодійний? Цілком реальний

Ні, це не курс, на який можна опиратися. Населення здає на їжу, доходів у робітників та бізнеса нема - то немає покупців. Який буде реальний курс через півроку ніхто не знає. РН залежить від курсу - що вторічка, що новобуд. Коли курс буде 38, ціну знижувати не треба, коли 150, краще продати зараз за що дають.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:22

Здесь непонятно количество квартир но можно оценить масштаб

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я смотрю ЛУН - все хочу понять как же там квартиры появляются/исчезают. Сегодня вот опять больше 20тыс предложений. Но что я заметил - очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть.
Тут у нас был агрессивный загонщик в Оранж - 1200 практически под чистовую отделку это уже ракета или еще надо чуток подождать? https://rieltor.ua/flats-sale/view/10271893/
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:27

  striped написав:Тут у нас был агрессивный загонщик в Оранж - 1200 практически под чистовую
я несколько раз кидал сюда объявление в оранж по 850, потому что сам смотрел там коммерцию. 850 это было уже в сданных секциях но без пс (документ обещали в течении 6 мес). Потом начался дорожай.
vitaliian
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