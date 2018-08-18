Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трохи додам про мотиви та портрети ймовірних продаців і покупців. Продавці - ті, хто очікують, що війна в Україні - це надовго (більше 1 року), тому нерухомість буде тільки дешевшати і хз може взагалі раптом зруйнується, якщо по ній прилетить або мародери все винесуть. Скоріше за все ці люди вже виїхали за кордон і не планують повертатися. Покупці - ті, хто очікує на швидке завершення війни, значне зниження цін на житло, відновлення економіки, планує придбати нерухомість з метою переїзду з небезпечних регіонів або під оренду тощо.
remark написав:https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088791 Продаж у застройщиков нет, у меня уже есть информация по двум ОП в ЖК с надёжностью А++. Они работают, стройки возобновлены, но продаж нет и не будет в обозримом будущем. И они прекрасно об этом знают, работая на имидж и перспективу. Вообще, в настоящий момент рынка недвижимости нет. И это я не паникую, не нагнетаю. Его нет по совершенно объективным причинам: 1) Никто не знает реального курса гривны по отношению к твёрдым валютам. 2) Обстрелы уже безопасных территорий тоже пугают покупателей (выше я писал относительно Израиля, но да, одно дело когда это длится 40 лет и стало нормой...) 3) Продавцы не знают — за сколько продавать, Покупатели — по чём покупать? плюс — см.п.1 4) Сама продажа, даже быстрая и с дисконтом, для многих невозможна технически: так как сделки по доверенности запрещены (а в ряде случаев, попробуй собери всех собственников назад).
Рынка нет и не будет до завершения войны. Всё. От этого необходимо отталкиваться. И лишь после войны, начнётся поиск равновесия между предложением и спросом. Однозначно скажу, теперь это будет более сжатый во времени период (по сравнению с 2014-2017 годами). То есть ликвидную и относительно новую вторичку купить безопасно и с хорошим дисконтом будет возможно, но этим моментом будет необходимо пользоваться в течении месяцев-полугода.
Цілком слушна думка. Продавці очікують продати майже за довоєнними цінами тим, хто втратив житло в Бучі, Ірпені та ін. місцях. Але ті, хто втратив, будуть очікувати на шару від держави, тому скоріше орендуватимуть, а не купуватимуть. Реальні ж покупці будуть орієнтуватися на ситуацію з війною, курс валют і моніторити кржн у пошуку дійсно вигідних пропозицій - як мінімум 50% довоєнних цін. Якщо хочете зрозуміти ситуацію - задайте собі питання - коли та за яку ціну я готовий придбати нерухомість у Києві? За майже довоєнну ціну придбаєте? А на цьому тижні/місяці придбаєте? Отож.
Передусім потрібно задати собі питання: кому і за скільки я це зможу потім продати? Відповіді поки що немає. Однушку в Рибальскому в готовому будинку за 50куе - готовий розглянути. Двушку за - за 65. Проте треба ще думати.
Не правильне питання. Це спосіб мислення спекулянта. Чому не купити контейнер ктийських презервативів з метою перепродажу.
Інвестиція ж не для перепродажу, а для кепітал гейн в лонг ран (ріст ціни на довгому проміжку часу) і для кешфлоу на решту часу.
Тому правильні запитання: - а скільки % річних буде генерити? - а скільки % буде в альтернативних інвестиціях?
cherchiltank написав:Що значить не знають реального курсу? Я купив готівковий євро по 36 - це який курс? Благодійний? Цілком реальний
Ні, це не курс, на який можна опиратися. Населення здає на їжу, доходів у робітників та бізнеса нема - то немає покупців. Який буде реальний курс через півроку ніхто не знає. РН залежить від курсу - що вторічка, що новобуд. Коли курс буде 38, ціну знижувати не треба, коли 150, краще продати зараз за що дають.
Я смотрю ЛУН - все хочу понять как же там квартиры появляются/исчезают. Сегодня вот опять больше 20тыс предложений. Но что я заметил - очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть. Тут у нас был агрессивный загонщик в Оранж - 1200 практически под чистовую отделку это уже ракета или еще надо чуток подождать? https://rieltor.ua/flats-sale/view/10271893/