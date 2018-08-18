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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 тра, 2022 13:56
Хомякоид написав:
Пока окнчания войны еще не просматриваеться.
Печать началась не больше месяца-полтора назад.
Все может быть, не удивлюсь курсу в екстрем случае под 100.
С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.
Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП.
Сейчас ценники ОП это такой себе синдром Первого (бегающая курица без головы).
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:05
UA написав: Хомякоид написав:
Пока окнчания войны еще не просматриваеться.
Печать началась не больше месяца-полтора назад.
Все может быть, не удивлюсь курсу в екстрем случае под 100.
С другой стороны даже при курсе 50, у меня появляеться зуд инвештировать в новострой.
Лишь бы успеть до перерисовки ценников в ОП.
Сейчас ценники ОП это такой себе синдром Первого (бегающая курица без головы).
Поясните для неместных. Что имееться в виду ?
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Хомякоид
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:14
Хомякоид написав:
Поясните для неместных. Что имееться в виду ?
Сколько новых договоров было подписано на киевской певичке в этом месяце?
Востаннє редагувалось UA
в Вів 17 тра, 2022 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:14
striped написав:
...очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть.
Дополню Вашу мысль. Арендатор не хочет сдавать вполовину дешевле довоенного, понимая, что потом ремонт квартиры ему обойдется дороже, чем он успеет на ней заработать. Кроме того, война пока не закончилась и хз уцелеет ли та квартира
Лучше продать и вложить деньги в другой актив.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:29
fler написав: striped написав:
...очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть.
Дополню Вашу мысль. Арендатор не хочет сдавать вполовину дешевле довоенного, понимая, что потом ремонт квартиры ему обойдется дороже, чем он успеет на ней заработать. Кроме того, война пока не закончилась и хз уцелеет ли та квартира
Лучше продать и вложить деньги в другой актив.
краще притримати і не паритися.
Інший актив це (крипта, воєнні ОВДП, депозити в омнобанку, кілька в соусі в банках 250 гр)?
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Додано: Вів 17 тра, 2022 15:19
UA написав: Хомякоид написав:
Поясните для неместных. Что имееться в виду ?
Сколько новых договоров было подписано на киевской певичке в этом месяце?
Менше неділі цю первичку офіси продажу почали продавати - звідки статистика
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