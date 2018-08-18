|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:14
Хомякоид написав:
Поясните для неместных. Что имееться в виду ?
Сколько новых договоров было подписано на киевской певичке в этом месяце?
Востаннє редагувалось UA
в Вів 17 тра, 2022 14:14, всього редагувалось 1 раз.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6731
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:14
striped написав:
...очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть.
Дополню Вашу мысль. Арендатор не хочет сдавать вполовину дешевле довоенного, понимая, что потом ремонт квартиры ему обойдется дороже, чем он успеет на ней заработать. Кроме того, война пока не закончилась и хз уцелеет ли та квартира
Лучше продать и вложить деньги в другой актив.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:29
fler написав: striped написав:
...очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть.
Дополню Вашу мысль. Арендатор не хочет сдавать вполовину дешевле довоенного, понимая, что потом ремонт квартиры ему обойдется дороже, чем он успеет на ней заработать. Кроме того, война пока не закончилась и хз уцелеет ли та квартира
Лучше продать и вложить деньги в другой актив.
краще притримати і не паритися.
Інший актив це (крипта, воєнні ОВДП, депозити в омнобанку, кілька в соусі в банках 250 гр)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29027
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2506 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:19
UA написав: Хомякоид написав:
Поясните для неместных. Что имееться в виду ?
Сколько новых договоров было подписано на киевской певичке в этом месяце?
Менше неділі цю первичку офіси продажу почали продавати - звідки статистика
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:20
UA написав: Хомякоид написав:
Поясните для неместных. Что имееться в виду ?
Сколько новых договоров было подписано на киевской певичке в этом месяце?
Здаеться немного, около ноля.
Да и первый пропал, мог бы просветить.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1862
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2110 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:21
fler написав: striped написав:
...очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть.
Дополню Вашу мысль. Арендатор не хочет сдавать вполовину дешевле довоенного, понимая, что потом ремонт квартиры ему обойдется дороже, чем он успеет на ней заработать. Кроме того, война пока не закончилась и хз уцелеет ли та квартира Лучше продать и вложить деньги в другой актив
.
Вот это как-то совсем не реально в наших реалиях. Выйти от нотариуса отхлыстанным пачкой фиолетовых франклинов для тех, кто "зарабатывал" на аренде - это уже инвестиционная стратегия. Заработать на ожидаемом прыжке курса с лежащей пачки можно намного больше чем от аренды таких объектов.
А вот перевложиться в более прибыльный актив - даже не представляю что это может быть в наших сегодняшних реалиях.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2972 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:58
fler написав:
Трохи додам про мотиви та портрети ймовірних продаців і покупців.Продавці
- ті, хто очікують, що війна в Україні - це надовго (більше 1 року), тому нерухомість буде тільки дешевшати і хз може взагалі раптом зруйнується, якщо по ній прилетить або мародери все винесуть. Скоріше за все ці люди вже виїхали за кордон і не планують повертатися. Покупці
- ті, хто очікує
на швидке завершення війни, значне зниження цін на житло,
відновлення економіки, планує придбати нерухомість з метою переїзду з небезпечних регіонів або під оренду тощо.
Зачем тогда покупать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13083
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6843 раз.
- Подякували: 3864 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:03
rjkz написав: fler написав:
Трохи додам про мотиви та портрети ймовірних продаців і покупців.Покупці
- ті, хто очікує
на швидке завершення війни, значне зниження цін на житло,
відновлення економіки, планує придбати нерухомість з метою переїзду з небезпечних регіонів або під оренду тощо.
Зачем тогда покупать?
Тому що потім здорожчає, а поки йде війна - буде дешево.
Це я описую мотиви тих, хто готовий купувати вже сьогодні-завтра.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:08
fler написав: striped написав:
...очень много предложений однушек самых дешевых. Я не знаю сколько для них дешево-дорого, но мысль у меня такая - арендаторы съехали, владелец не нашел пока новых, но заодно не верит в довоенные цены и выставляет на продажу свою прелесть.
Дополню Вашу мысль. Арендатор
не хочет сдавать вполовину дешевле довоенного, понимая, что потом ремонт квартиры ему обойдется дороже, чем он успеет на ней заработать. Кроме того, война пока не закончилась и хз уцелеет ли та квартира
Лучше продать и вложить деньги в другой актив.
Наверное арендодатель.
Сам иногда на автомате путаю, когда пишу.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13083
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6843 раз.
- Подякували: 3864 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:15
fler написав: rjkz написав: fler написав:
Трохи додам про мотиви та портрети ймовірних продаців і покупців.Покупці
- ті, хто очікує
на швидке завершення війни, значне зниження цін на житло,
відновлення економіки, планує придбати нерухомість з метою переїзду з небезпечних регіонів або під оренду тощо.
Зачем тогда покупать?
Тому що потім здорожчає, а поки йде війна - буде дешево.
Це я описую мотиви тих, хто готовий купувати вже сьогодні-завтра.
То есть, все-таки ждет что будет дороже?
Или ждет что будет дешевле, купит, а уж потом будет дороже.
Я выделил. Купить и ждать, что будет дешевле - как-то не очень вяжется.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13083
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6843 раз.
- Подякували: 3864 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22147
|6674241
|
|
|1008
|2162402
|
|
|16
|34586
|
|