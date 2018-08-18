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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:27
striped написав: fler написав:Лучше продать и вложить деньги в другой актив
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Вот это как-то совсем не реально в наших реалиях. Выйти от нотариуса отхлыстанным пачкой фиолетовых франклинов для тех, кто "зарабатывал" на аренде - это уже инвестиционная стратегия. Заработать на ожидаемом прыжке курса с лежащей пачки можно намного больше чем от аренды таких объектов.
А вот перевложиться в более прибыльный актив - даже не представляю что это может быть в наших сегодняшних реалиях.
Варіанти вже писали сьогодні, див.нижче. Додам до них напр., нерухомість за кордоном, якщо є чим доплатити та розуміння, що з цим робити далі.
flyman написав:
краще притримати і не паритися.
fler написав:
Лучше продать и вложить деньги в другой актив.
Інший актив це (крипта, воєнні ОВДП, депозити в омнобанку, кілька в соусі в банках 250 гр)?
Не факт, адже комуналку хз скільки часу доведеться з власної кишені платити. А якщо таких хат декілька
?
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:33
В Киеве обвалились цены на квартиры. Спрос упал на 60%.
Об этом сообщают столичные агентства недвижимости. Так, в Новопечерских Липках квартира, стоимость которой перед войной составляла 320 000$, была продана всего за 100 000$.
По аренде цены просели от 30 до 70% в зависимости от сегмента, спрос упал на 60%. Риелторы отмечают, что скорее всего цены будут падать еще больше.
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