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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9866986798689869>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:27

  striped написав:
  fler написав:Лучше продать и вложить деньги в другой актив.


Вот это как-то совсем не реально в наших реалиях. Выйти от нотариуса отхлыстанным пачкой фиолетовых франклинов для тех, кто "зарабатывал" на аренде - это уже инвестиционная стратегия. Заработать на ожидаемом прыжке курса с лежащей пачки можно намного больше чем от аренды таких объектов.
А вот перевложиться в более прибыльный актив - даже не представляю что это может быть в наших сегодняшних реалиях.


Варіанти вже писали сьогодні, див.нижче. Додам до них напр., нерухомість за кордоном, якщо є чим доплатити та розуміння, що з цим робити далі.

  flyman написав:
  fler написав:Лучше продать и вложить деньги в другой актив.

краще притримати і не паритися.
Інший актив це (крипта, воєнні ОВДП, депозити в омнобанку, кілька в соусі в банках 250 гр)?


Не факт, адже комуналку хз скільки часу доведеться з власної кишені платити. А якщо таких хат декілька :roll: ?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:33

В Киеве обвалились цены на квартиры. Спрос упал на 60%.

Об этом сообщают столичные агентства недвижимости. Так, в Новопечерских Липках квартира, стоимость которой перед войной составляла 320 000$, была продана всего за 100 000$.

По аренде цены просели от 30 до 70% в зависимости от сегмента, спрос упал на 60%. Риелторы отмечают, что скорее всего цены будут падать еще больше.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:25

  Xenon написав:
В Киеве обвалились цены на квартиры. Спрос упал на 60%.

Об этом сообщают столичные агентства недвижимости. Так, в Новопечерских Липках квартира, стоимость которой перед войной составляла 320 000$, была продана всего за 100 000$.

По аренде цены просели от 30 до 70% в зависимости от сегмента, спрос упал на 60%. Риелторы отмечают, что скорее всего цены будут падать еще больше.

Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:29

  Xenon написав:
В Киеве обвалились цены на квартиры. Спрос упал на 60%.

Об этом сообщают столичные агентства недвижимости. Так, в Новопечерских Липках квартира, стоимость которой перед войной составляла 320 000$, была продана всего за 100 000$.

По аренде цены просели от 30 до 70% в зависимости от сегмента, спрос упал на 60%. Риелторы отмечают, что скорее всего цены будут падать еще больше.

Я думаю що квартира за яку хотіли 300 тис а реально коштувала 150 була продана за 100 - думаю тут річ про однокімнатну 55 метрів
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Даааа,нехорошо с Сержиком получилось!!!
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:48

  Хомякоид написав: Зря мы тут бились как львы с раштишками, в банах по месяцу сидели.
Не смогли отстоять Сержа. Загнали рыловские барыги.
Ну что теперь кулаками махать.

Никто из местных сотрудников ОП никогда бы не дал Сержу купить то, что он купил. Но он все сделал скрытно, ни с кем не советуясь. Хоть бы в личку написал - спросил: стоит не стоит... Зла не хвататет.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:53

  UA написав:Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?

Зачем эта клевета? Серж сделал то же самое, что я сделал в 2013м только еще хуже. Спорил-спорил, спорил-спорил, а потом взял и ни с кем не советуясь купил. Я, правда, с Уну посоветовался (тот еще советчик, прямо скажем). Если бы дал нам новые вводные - его бы тут направили на путь истинный (я бы так точно).
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:06

Сержик хуже чем в 2013, он как если бы в феврале 2014.
Даже я отложил кухню в декабре, переждать эту военную тревогу.
Реально загнали.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:19

  fler написав:
  striped написав:
  fler написав:Лучше продать и вложить деньги в другой актив.


Вот это как-то совсем не реально в наших реалиях. Выйти от нотариуса отхлыстанным пачкой фиолетовых франклинов для тех, кто "зарабатывал" на аренде - это уже инвестиционная стратегия. Заработать на ожидаемом прыжке курса с лежащей пачки можно намного больше чем от аренды таких объектов.
А вот перевложиться в более прибыльный актив - даже не представляю что это может быть в наших сегодняшних реалиях.


Варіанти вже писали сьогодні, див.нижче. Додам до них напр., нерухомість за кордоном, якщо є чим доплатити та розуміння, що з цим робити далі.

  flyman написав:
  fler написав:Лучше продать и вложить деньги в другой актив.

краще притримати і не паритися.
Інший актив це (крипта, воєнні ОВДП, депозити в омнобанку, кілька в соусі в банках 250 гр)?


Не факт, адже комуналку хз скільки часу доведеться з власної кишені платити. А якщо таких хат декілька :roll: ?

здавати найбільш убиту, яку не шкода...
з.і.
мої кавалірки в законсервованому стані "з"їдають" біля $10 кожна.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.
antey1969
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