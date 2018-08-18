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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:28
antey1969 написав:
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.
Когда купил - все поздравляли.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:30
antey1969 написав:
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Ты, наверное, патанатом.
Так точно описал КРЖН на основе своих профессиональных качеств
antey1969 написав:
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Она и так в свободном плаванье
Здесь тебе не Венесуела и не РФ
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:32
flyman написав:
мої кавалірки в законсервованому стані "з"їдають" біля $10 кожна.
если не топить потом плесень не выведешь.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:39
Investor_K написав: antey1969 написав:
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.
Когда купил - все поздравляли.
Я не поздравлял, мне кажется. Очень был раздосадован. Не стал ему тогда портить настроение. Все-таки общение - это очень важно. Особенно в такие моменты принятия таких важных решений.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 17 тра, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:39
pesikot написав:
Здесь тебе не Венесуела и не РФ
Разницы с РФ тут как раз нет, тот же разрыв между курсом регулятора и курсом в обменниках
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