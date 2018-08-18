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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9866986798689869

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:28

  antey1969 написав:Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.

Когда купил - все поздравляли.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:30

  antey1969 написав:Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.

Ты, наверное, патанатом.
Так точно описал КРЖН на основе своих профессиональных качеств
  antey1969 написав:Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.

Она и так в свободном плаванье
Здесь тебе не Венесуела и не РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:32

  flyman написав:мої кавалірки в законсервованому стані "з"їдають" біля $10 кожна.
если не топить потом плесень не выведешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:39

  Investor_K написав:
  antey1969 написав:Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.

Когда купил - все поздравляли.

Я не поздравлял, мне кажется. Очень был раздосадован. Не стал ему тогда портить настроение. Все-таки общение - это очень важно. Особенно в такие моменты принятия таких важных решений.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 17 тра, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Здесь тебе не Венесуела и не РФ


Разницы с РФ тут как раз нет, тот же разрыв между курсом регулятора и курсом в обменниках
fox767676
 
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