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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:19
fler написав: striped написав: fler написав:Лучше продать и вложить деньги в другой актив
.
Вот это как-то совсем не реально в наших реалиях. Выйти от нотариуса отхлыстанным пачкой фиолетовых франклинов для тех, кто "зарабатывал" на аренде - это уже инвестиционная стратегия. Заработать на ожидаемом прыжке курса с лежащей пачки можно намного больше чем от аренды таких объектов.
А вот перевложиться в более прибыльный актив - даже не представляю что это может быть в наших сегодняшних реалиях.
Варіанти вже писали сьогодні, див.нижче. Додам до них напр., нерухомість за кордоном, якщо є чим доплатити та розуміння, що з цим робити далі.
flyman написав:
краще притримати і не паритися.
fler написав:
Лучше продать и вложить деньги в другой актив.
Інший актив це (крипта, воєнні ОВДП, депозити в омнобанку, кілька в соусі в банках 250 гр)?
Не факт, адже комуналку хз скільки часу доведеться з власної кишені платити. А якщо таких хат декілька
?
здавати найбільш убиту, яку не шкода...
з.і.
мої кавалірки в законсервованому стані "з"їдають" біля $10 кожна.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:24
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:28
antey1969 написав:
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.
Когда купил - все поздравляли.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:30
antey1969 написав:
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Ты, наверное, патанатом.
Так точно описал КРЖН на основе своих профессиональных качеств
antey1969 написав:
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Она и так в свободном плаванье
Здесь тебе не Венесуела и не РФ
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:32
flyman написав:
мої кавалірки в законсервованому стані "з"їдають" біля $10 кожна.
если не топить потом плесень не выведешь.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:39
Investor_K написав: antey1969 написав:
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.
Когда купил - все поздравляли.
Я не поздравлял, мне кажется. Очень был раздосадован. Не стал ему тогда портить настроение. Все-таки общение - это очень важно. Особенно в такие моменты принятия таких важных решений.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 17 тра, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:01
BIGor написав:
Обменки - разве легальны сейчас?
Ну для кеша вполне, я 300 EUR купил без проблем. Крупные суммы без понятия, раньше Paypal было можно. Как сейчас выкручиваться, как на печерск или румынию копить хз. Через границу мотаться как-то убого. Ну на армию то ладно, но потом лендлиз пойдет и смысла в моих копейках не будет.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:05
Investor_K написав: antey1969 написав:
Киевский рынок недвиги будет реально в нокауте до конца войны.
Никто не знает, сколько просить и сколько предлагать за столичную прелесть.
Никто не знает, какой будет курс, когда гривну отпустят в свободное плавание.
Сержику мое искреннее сочувствие.
Когда купил - все поздравляли.
Сейчас с полномасштабным вторжением все стали ниибаца умные. Все Сердика жалеют, все же все предвидели. До сих пор не могу понять где зрадио, он бы тут знатно сейчас "а я вам говорил". И то фигня, что падаем по другому поводу, главное падаем, а значит гуру прав))
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:11
Кстати, какой-то стервятник из Западной Украины налетел. Говорит продавай, иначе через три месяца вполовину дешевле будет. Сначала не понял почему он пришел сейчас, а не через три месяца, но, на всякий случай, предложил прийти через три месяца.
На большие квартиры нет клиентов, даже не смотря на то, что они стоят не на много дороже однушек. Ещё одна ушла на оболонской набережной -15 кгрн. В свечке.
В каховском видел предложение студии за 5500
Востаннє редагувалось hume
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:12
hume написав:
он бы тут знатно сейчас "а я вам говорил". И то фигня, что падаем по другому поводу, главное падаем, а значит гуру прав))
ну вы это тоже не наговаривайте, справедливости ради он такое с 24.02 ни разу не написал.
Востаннє редагувалось vitaliian
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