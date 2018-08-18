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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9866986798689869

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:14

  vitaliian написав:
  hume написав:он бы тут знатно сейчас "а я вам говорил". И то фигня, что падаем по другому поводу, главное падаем, а значит гуру прав))
ну вы это тоже не наговаривайте, справедливости ради он такое с 24.02 ни разу не написал.

Так его тут и не было с 24.02.. может руководство отзовало за недадобностью кошмарить форумы
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:15

  hume написав:Так его тут и не было с 24.02.. может руководство отзовало за недадобностью кошмарить форумы
он тут был и даже обещал ник сменить. Не помню как здесь, но на валютной ветке за пророчества о войне банили. Может кто то и ванговал, но в масштабное безумие не сильно верилось.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:20

  airmax78 написав:
  UA написав:Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?

Зачем эта клевета? Серж сделал то же самое, что я сделал в 2013м только еще хуже. Спорил-спорил, спорил-спорил, а потом взял и ни с кем не советуясь купил. Я, правда, с Уну посоветовался (тот еще советчик, прямо скажем). Если бы дал нам новые вводные - его бы тут направили на путь истинный (я бы так точно).

Когда ПМЖ в Остеррайх оформите?
Хочу разобраться с перспективами КРЖН :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:24

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?

Зачем эта клевета? Серж сделал то же самое, что я сделал в 2013м только еще хуже. Спорил-спорил, спорил-спорил, а потом взял и ни с кем не советуясь купил. Я, правда, с Уну посоветовался (тот еще советчик, прямо скажем). Если бы дал нам новые вводные - его бы тут направили на путь истинный (я бы так точно).

Когда ПМЖ в Остеррайх оформите?
Хочу разобраться с перспективами КРЖН :mrgreen:

ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:24

о ценах на стройматериалы

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подтвердил удары по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте. Об этом он написал в Facebook.

"Важное для области предприятие Knauf Украина было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадало помещение предприятия, загорелся пожар", - написал он.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:25

  airmax78 написав:Никто из местных сотрудников ОП никогда бы не дал Сержу купить то, что он купил. Но он все сделал скрытно, ни с кем не советуясь. Хоть бы в личку написал - спросил: стоит не стоит... Зла не хвататет.

Сотрудники ОП насоветовали бы Сержику влезть в котлован. Тут без вариантов.
Сержик ещё хорошо отделался.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:32

  BIGor написав:[quote
ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.

ПМЖ эира в Австрии и продажа киевской прелести со шторами выведет кржн в космос
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись
cherchiltank
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