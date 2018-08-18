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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:14
vitaliian написав: hume написав:
он бы тут знатно сейчас "а я вам говорил". И то фигня, что падаем по другому поводу, главное падаем, а значит гуру прав))
ну вы это тоже не наговаривайте, справедливости ради он такое с 24.02 ни разу не написал.
Так его тут и не было с 24.02.. может руководство отзовало за недадобностью кошмарить форумы
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:15
hume написав:
Так его тут и не было с 24.02.. может руководство отзовало за недадобностью кошмарить форумы
он тут был и даже обещал ник сменить. Не помню как здесь, но на валютной ветке за пророчества о войне банили. Может кто то и ванговал, но в масштабное безумие не сильно верилось.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:20
airmax78 написав: UA написав:
Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?
Зачем эта клевета? Серж сделал то же самое, что я сделал в 2013м только еще хуже. Спорил-спорил, спорил-спорил, а потом взял и ни с кем не советуясь купил. Я, правда, с Уну посоветовался (тот еще советчик, прямо скажем). Если бы дал нам новые вводные - его бы тут направили на путь истинный (я бы так точно).
Когда ПМЖ в Остеррайх оформите?
Хочу разобраться с перспективами КРЖН
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:24
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?
Зачем эта клевета? Серж сделал то же самое, что я сделал в 2013м только еще хуже. Спорил-спорил, спорил-спорил, а потом взял и ни с кем не советуясь купил. Я, правда, с Уну посоветовался (тот еще советчик, прямо скажем). Если бы дал нам новые вводные - его бы тут направили на путь истинный (я бы так точно).
Когда ПМЖ в Остеррайх оформите?
Хочу разобраться с перспективами КРЖН
ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.
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BIGor
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:24
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подтвердил удары по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте. Об этом он написал в Facebook.
"Важное для области предприятие Knauf Украина было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадало помещение предприятия, загорелся пожар", - написал он.
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vitaliian
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:25
airmax78 написав:
Никто из местных сотрудников ОП никогда бы не дал Сержу купить то, что он купил. Но он все сделал скрытно, ни с кем не советуясь. Хоть бы в личку написал - спросил: стоит не стоит... Зла не хвататет.
Сотрудники ОП насоветовали бы Сержику влезть в котлован. Тут без вариантов.
Сержик ещё хорошо отделался.
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UA
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:32
BIGor написав:
[quote
ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.
ПМЖ эира в Австрии и продажа киевской прелести со шторами выведет кржн в космос
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hume
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:54
І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись
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