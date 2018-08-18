Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?
Зачем эта клевета? Серж сделал то же самое, что я сделал в 2013м только еще хуже. Спорил-спорил, спорил-спорил, а потом взял и ни с кем не советуясь купил. Я, правда, с Уну посоветовался (тот еще советчик, прямо скажем). Если бы дал нам новые вводные - его бы тут направили на путь истинный (я бы так точно).
Когда ПМЖ в Остеррайх оформите? Хочу разобраться с перспективами КРЖН
UA написав:Это получается, Сержик (если бы не слушал ПроПера) сейчас бы стал коренным новолипкованином и ещё десятка на покупку еврокорча без растаможки осталась?
Зачем эта клевета? Серж сделал то же самое, что я сделал в 2013м только еще хуже. Спорил-спорил, спорил-спорил, а потом взял и ни с кем не советуясь купил. Я, правда, с Уну посоветовался (тот еще советчик, прямо скажем). Если бы дал нам новые вводные - его бы тут направили на путь истинный (я бы так точно).
Когда ПМЖ в Остеррайх оформите? Хочу разобраться с перспективами КРЖН
airmax78 написав:Никто из местных сотрудников ОП никогда бы не дал Сержу купить то, что он купил. Но он все сделал скрытно, ни с кем не советуясь. Хоть бы в личку написал - спросил: стоит не стоит... Зла не хвататет.
Сотрудники ОП насоветовали бы Сержику влезть в котлован. Тут без вариантов. Сержик ещё хорошо отделался.
Евросоюз обещает помочь в восстановлении Украины в обмен на реформы, борьбу с коррупцией и т. д.. План рассчитан на 10 лет. Дабы！ приблизить Украину к вхождению в ЕС. Короче, похоже ЕС нас мягко послал. Как в той притче: за 10 лет либо сдохнет ишак, либо помрет падишах, либо представится ходжа. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/
antey1969 написав:Евросоюз обещает помочь в восстановлении Украины в обмен на реформы, борьбу с коррупцией и т. д.. План рассчитан на 10 лет. Дабы！ приблизить Украину к вхождению в ЕС. Короче, похоже ЕС нас мягко послал. Как в той притче: за 10 лет либо сдохнет ишак, либо помрет падишах, либо представится ходжа. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/
Если побороть коррупцию, то кто будет покупать Таряна? 10 лет на восстановление разбомбленного это разве много?