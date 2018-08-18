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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9867986898699870

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:До сих пор не могу понять где зрадио

Иногда читаю эту тему. Как раз попал, когда он написал, что все, под ником z писать больше не будет. Думаю, что это предлог. На самом деле в этой теме нечего обсуждать, когда никто не знает какая победа, и в каких границах, и когда произойдет.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:27

Так, зараз всі ці облікові ставки композитні індекси до біса. Доля кржн вирішується військовими бригадами та дипломатами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.

Наоборот, когда он там осядет и начнет продавать прелесть с плинтусами в Киеве, это будет момент на мощный разворот тренда. Вот так бывает, карма, вроде и умный человек, но идеальный шторм - обречен не угадать ни одной буквы.
  cherchiltank написав:І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись

Згоден, але...
Є людина, у якої згоріла хата на Північній Салтівці за 50 кує, і є людина у якой хата коштувала 120, а зараз 50. Є різниця - чи рахувати у процентах, чи в абсолютних цифрах.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:38

  antey1969 написав:Евросоюз обещает помочь в восстановлении Украины в обмен на реформы, борьбу с коррупцией и т. д.. План рассчитан на 10 лет.
Дабы！ приблизить Украину к вхождению в ЕС.
Короче, похоже ЕС нас мягко послал. Как в той притче: за 10 лет либо сдохнет ишак, либо помрет падишах, либо представится ходжа.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/

Це про то, що Україна це Європа, але без старих еліт.
Україна зараз на зломі ситуації. Чи там, чи там. Коли не в ЄС та Нато, то сіра зона, з негативними наслідками для КРЖН.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.

Наоборот, когда он там осядет и начнет продавать прелесть с плинтусами в Киеве, это будет момент на мощный разворот тренда. Вот так бывает, карма, вроде и умный человек, но идеальный шторм - обречен не угадать ни одной буквы.
  cherchiltank написав:І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись

Згоден, але...
Є людина, у якої згоріла хата на Північній Салтівці за 50 кує, і є людина у якой хата коштувала 120, а зараз 50. Є різниця - чи рахувати у процентах, чи в абсолютних цифрах.


Да, Серж би зараз з каклетою був би на коні.
Ходив би по наймоднішим мопам на перегляди.

На крайняк, було б на квартиру у Польші.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально.
Vlad442
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