Иногда читаю эту тему. Как раз попал, когда он написал, что все, под ником z писать больше не будет. Думаю, что это предлог. На самом деле в этой теме нечего обсуждать, когда никто не знает какая победа, и в каких границах, и когда произойдет.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 22:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:27
Так, зараз всі ці облікові ставки композитні індекси до біса. Доля кржн вирішується військовими бригадами та дипломатами
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наоборот, когда он там осядет и начнет продавать прелесть с плинтусами в Киеве, это будет момент на мощный разворот тренда. Вот так бывает, карма, вроде и умный человек, но идеальный шторм - обречен не угадать ни одной буквы.
Згоден, але...
Є людина, у якої згоріла хата на Північній Салтівці за 50 кує, і є людина у якой хата коштувала 120, а зараз 50. Є різниця - чи рахувати у процентах, чи в абсолютних цифрах.
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:38
Це про то, що Україна це Європа, але без старих еліт.
Україна зараз на зломі ситуації. Чи там, чи там. Коли не в ЄС та Нато, то сіра зона, з негативними наслідками для КРЖН.
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41
Да, Серж би зараз з каклетою був би на коні.
Ходив би по наймоднішим мопам на перегляди.
На крайняк, було б на квартиру у Польші.
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально.
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