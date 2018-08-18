Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Иногда читаю эту тему. Как раз попал, когда он написал, что все, под ником z писать больше не будет. Думаю, что это предлог. На самом деле в этой теме нечего обсуждать, когда никто не знает какая победа, и в каких границах, и когда произойдет.
BIGor написав:ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.
Наоборот, когда он там осядет и начнет продавать прелесть с плинтусами в Киеве, это будет момент на мощный разворот тренда. Вот так бывает, карма, вроде и умный человек, но идеальный шторм - обречен не угадать ни одной буквы.
cherchiltank написав:І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись
Згоден, але... Є людина, у якої згоріла хата на Північній Салтівці за 50 кує, і є людина у якой хата коштувала 120, а зараз 50. Є різниця - чи рахувати у процентах, чи в абсолютних цифрах.
antey1969 написав:Евросоюз обещает помочь в восстановлении Украины в обмен на реформы, борьбу с коррупцией и т. д.. План рассчитан на 10 лет. Дабы！ приблизить Украину к вхождению в ЕС. Короче, похоже ЕС нас мягко послал. Как в той притче: за 10 лет либо сдохнет ишак, либо помрет падишах, либо представится ходжа. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/
Це про то, що Україна це Європа, але без старих еліт. Україна зараз на зломі ситуації. Чи там, чи там. Коли не в ЄС та Нато, то сіра зона, з негативними наслідками для КРЖН.
BIGor написав:ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.
Наоборот, когда он там осядет и начнет продавать прелесть с плинтусами в Киеве, это будет момент на мощный разворот тренда. Вот так бывает, карма, вроде и умный человек, но идеальный шторм - обречен не угадать ни одной буквы.
cherchiltank написав:І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись
Згоден, але... Є людина, у якої згоріла хата на Північній Салтівці за 50 кує, і є людина у якой хата коштувала 120, а зараз 50. Є різниця - чи рахувати у процентах, чи в абсолютних цифрах.
Да, Серж би зараз з каклетою був би на коні. Ходив би по наймоднішим мопам на перегляди.
Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально.
Vlad442 написав:Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально.
В точку！ Стесняюсь спросить у совести нации, но раз на профильной ветке обсуждать недвижимость Киева - это табу... будет ли приличным в такой нелегкий час баловать себя кофем с круасаном по утрам или, страшно сказать, продолжать бессовестно владеть депозитом в банке?
BIGor написав:[quote ПМЖ Ейра в Австрии добъет окончательно КРЖН.
ПМЖ эира в Австрии и продажа киевской прелести со шторами выведет кржн в космос
Кстати, может быть. Но теперь за Австрию страшно становится. А Украина теперь дойдет до логова зверя, и водрузит над поверженным рейст...кремлем жовто-блакитний прапор Перемоги. И путлер застрелится в бункере. Без вариантов. Надо диссертацию писать: "Эйрмакс как вестник апокалипсиса на КРЖН".
antey1969 написав:Евросоюз обещает помочь в восстановлении Украины в обмен на реформы, борьбу с коррупцией и т. д.. План рассчитан на 10 лет. Дабы！ приблизить Украину к вхождению в ЕС. Короче, похоже ЕС нас мягко послал. Как в той притче: за 10 лет либо сдохнет ишак, либо помрет падишах, либо представится ходжа. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/
Если побороть коррупцию, то кто будет покупать Таряна? 10 лет на восстановление разбомбленного это разве много?
+1 Посмотрите выпуск "Орел и Решка. Сараево". Больше 20 лет прошло, масштабы войны и разрушений были на порядки меньше. А все еще и дома с дырами от снарядов и пуль и остатки разбомбленных зданий. Я не могу даже представить сколько десятилетий эта война будет напоминать о себе. И это если не будет пременено ЯО. Надеюсь, что нет.