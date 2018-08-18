|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 тра, 2022 04:59
Тут и без ЯО очень все печально.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7425
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22152
|6679637
|
|
|1008
|2162439
|
|
|16
|34590
|