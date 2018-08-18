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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 тра, 2022 04:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут и без ЯО очень все печально.
Додано: Сер 18 тра, 2022 05:56
Я вообще не понимаю этот совок, 21 век, а методы как в СССР - есть проблема, но давайте введем цензуру что все хорошо. И сейчас меня тоже забанят за обсуждение модерации.
Додано: Сер 18 тра, 2022 05:58
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну так це коштували вони до війни. А людина у якої квартира коштувала 120 могла її купити в 2000 умовно за 10 і окупити вже 5 разів (чим тут деякі лендлорди вихвалялись).
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:26
Мені навпаки здається що купівля нерухомості зараз це потрібне діло для країни.
Наприклад хтось вирішить в звязку з девальваціює купити новобудову.
Заведе валюту з за кордону або дістане з під подушки.
Забудовник виплатить з.п.робітникам, проплатить матеріали, та можливо закладе новий будинок.
Ті хто купить на вторинці, заплатить не маленькі податки які підуть на армію або інші критичні витрати.
Війна це не тільки зброя це також економіка та логістика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:28
вы что то путаете, то что война и гибнут люди безусловно трагедия, но слезами и ударами головой об стенку армии не поможешь. А налогами - поможешь. Чтобы заплатить налоги, дать рабочие места и создать спрос вам нужен доход. Имеет значение за коммунальные вы сдадите квартиру или за адекватные деньги, пускай -40% от довоенных цен, но даже эти деньги пойдут в экономику, вы купите товары и услуги, чем поддержите работу их поставщиков, заплатите какие-то налоги или напрямую перечислите N денег ВСУ. В текущей ситуации мозги и калькулятор должны работать в два раза активнее довоенной. Чем больше вы заработаете, тем больше сможете перечислить ВСУ или местным администрациям. Работать или сдавать жильё бесплатно это тупик. И жадность здесь не при чём. Времена когда кормят бесплатно заканчиваются. Если работать/сдавать бесплатно, так и до голода недалеко.
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:19
Не Плутай бомжів які пропили свою квартиру та людей у дім яких влучила ракета
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