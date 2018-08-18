Додано: Сер 18 тра, 2022 06:28

Vlad442 написав: Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально. Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально.

вы что то путаете, то что война и гибнут люди безусловно трагедия, но слезами и ударами головой об стенку армии не поможешь. А налогами - поможешь. Чтобы заплатить налоги, дать рабочие места и создать спрос вам нужен доход. Имеет значение за коммунальные вы сдадите квартиру или за адекватные деньги, пускай -40% от довоенных цен, но даже эти деньги пойдут в экономику, вы купите товары и услуги, чем поддержите работу их поставщиков, заплатите какие-то налоги или напрямую перечислите N денег ВСУ. В текущей ситуации мозги и калькулятор должны работать в два раза активнее довоенной. Чем больше вы заработаете, тем больше сможете перечислить ВСУ или местным администрациям. Работать или сдавать жильё бесплатно это тупик. И жадность здесь не при чём. Времена когда кормят бесплатно заканчиваются. Если работать/сдавать бесплатно, так и до голода недалеко.