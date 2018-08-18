|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 тра, 2022 04:59
Тут и без ЯО очень все печально.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7425
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 05:56
vitaliian написав: hume написав:
Так его тут и не было с 24.02.. может руководство отзовало за недадобностью кошмарить форумы
он тут был и даже обещал ник сменить. Не помню как здесь, но на валютной ветке за пророчества о войне банили
. Может кто то и ванговал, но в масштабное безумие не сильно верилось.
Я вообще не понимаю этот совок, 21 век, а методы как в СССР - есть проблема, но давайте введем цензуру что все хорошо. И сейчас меня тоже забанят за обсуждение модерации.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6057
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1011 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 тра, 2022 05:58
cherchiltank написав:
І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись
А ще до війни бомжам хіба хтось співчував? Я щось такого не бачив. Чи вже ділите людей на сорти?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6057
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1011 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:02
Vlad442 написав:
Є людина, у якої згоріла хата на Північній Салтівці за 50 кує, і є людина у якой хата коштувала 120, а зараз 50. Є різниця - чи рахувати у процентах, чи в абсолютних цифрах.
Ну так це коштували вони до війни. А людина у якої квартира коштувала 120 могла її купити в 2000 умовно за 10 і окупити вже 5 разів (чим тут деякі лендлорди вихвалялись).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6057
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1011 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:26
Vlad442 написав:
Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально.
Мені навпаки здається що купівля нерухомості зараз це потрібне діло для країни.
Наприклад хтось вирішить в звязку з девальваціює купити новобудову.
Заведе валюту з за кордону або дістане з під подушки.
Забудовник виплатить з.п.робітникам, проплатить матеріали, та можливо закладе новий будинок.
Ті хто купить на вторинці, заплатить не маленькі податки які підуть на армію або інші критичні витрати.
Війна це не тільки зброя це також економіка та логістика.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2119 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:28
Vlad442 написав:
Не можу повірити, що коли на Харківщині, на Донбасі гинуть наши люди, коли війна, хтось (може частково і я) можуть прораховувати якісь ціни, оренду, перспективи. Як заняття для ума, але обчислювати майбутні бариши зараз, під час війни, це аморально.
вы что то путаете, то что война и гибнут люди безусловно трагедия, но слезами и ударами головой об стенку армии не поможешь. А налогами - поможешь. Чтобы заплатить налоги, дать рабочие места и создать спрос вам нужен доход. Имеет значение за коммунальные вы сдадите квартиру или за адекватные деньги, пускай -40% от довоенных цен, но даже эти деньги пойдут в экономику, вы купите товары и услуги, чем поддержите работу их поставщиков, заплатите какие-то налоги или напрямую перечислите N денег ВСУ. В текущей ситуации мозги и калькулятор должны работать в два раза активнее довоенной. Чем больше вы заработаете, тем больше сможете перечислить ВСУ или местным администрациям. Работать или сдавать жильё бесплатно это тупик. И жадность здесь не при чём. Времена когда кормят бесплатно заканчиваются. Если работать/сдавать бесплатно, так и до голода недалеко.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13006
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2012 раз.
- Подякували: 2852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:19
BIGor написав: cherchiltank написав:
І взагалі поспівчувайте краще тим хто залишився без житла а не людині у якої є квартира в Києві, зовсім тут вже ібанулись
А ще до війни бомжам хіба хтось співчував? Я щось такого не бачив. Чи вже ділите людей на сорти?
Не Плутай бомжів які пропили свою квартиру та людей у дім яких влучила ракета
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:14
На восьмой год войны внезапно обнаружилось, что AEROC имеет российские корни. Я так понимаю его теперь национализируют и себестоимость строительства жилья для пострадавших будет вокруг 0.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1449
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2975 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:17
rjkz написав:
viewtopic.php?p=5403585#p5403585
vitaliian написав: hume написав:
Так его тут и не было с 24.02.. может руководство отзовало за недадобностью кошмарить форумы
он тут был и даже обещал ник сменить. Не помню как здесь, но на валютной ветке за пророчества о войне банили. Может кто то и ванговал, но в масштабное безумие не сильно верилось.
Обратите внимание на время написания поста.
Понимание такого развития событий сформировалось в 2015-2016гг.
Удивляюсь как мои посты за тот день не снесли. Видимо утром модераторам уже не до того было.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40499
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4993 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:21
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Зря мы тут бились как львы с раштишками, в банах по месяцу сидели.
Не смогли отстоять Сержа. Загнали рыловские барыги.
Ну что теперь кулаками махать.
Никто из местных сотрудников ОП никогда бы не дал Сержу купить то, что он купил. Но он все сделал скрытно, ни с кем не советуясь. Хоть бы в личку написал - спросил: стоит не стоит... Зла не хвататет.
Всем привет давненько сюда не заглядывал/ Надеюсь что все живы
Я не понял а что Сержик наконец то купил квартиру?
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3602
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, remark
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22153
|6681145
|
|
|1008
|2162444
|
|
|16
|34590
|
|