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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:03

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Зря мы тут бились как львы с раштишками, в банах по месяцу сидели.
Не смогли отстоять Сержа. Загнали рыловские барыги.
Ну что теперь кулаками махать.

Никто из местных сотрудников ОП никогда бы не дал Сержу купить то, что он купил. Но он все сделал скрытно, ни с кем не советуясь. Хоть бы в личку написал - спросил: стоит не стоит... Зла не хвататет.


Всем привет давненько сюда не заглядывал/ Надеюсь что все живы

Я не понял а что Сержик наконец то купил квартиру? :shock:


Да, загнали Сержа за два месяца до войны.
За 110 купил. Где то на Борщаге новострой.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:04

Кияни зможуть безкоштоно відвідати Софію Київську та Андріївську церкву!

Сьогодні, 18 травня, Київ відзначає Міжнародний День музеїв. На честь цього свята протягом дня пам`ятки заповідника «Софія Київська» будуть відкриті для відвідування абсолютно безкоштовно.

Окрім території Національного заповідника «Софія Київська» кияни також можуть відвідати Кирилівську церкву, Золоті ворота, Андріївську церкву та її оглядовий майданчик.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:05

  remark написав:
  Хомякоид написав:
На крайняк, було б на квартиру у Польші.

\\\
Якби він ще зміг ту катлєту вивезти за кордон.

Был такой период небольшой -- отменили требование декларирования при вывозе...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:08

  _hunter написав:
  remark написав:
  Хомякоид написав:
На крайняк, було б на квартиру у Польші.

\\\
Якби він ще зміг ту катлєту вивезти за кордон.

Был такой период небольшой -- отменили требование декларирования при вывозе...


Впевнений, що про таке вікно знали лише одиниці.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Впевнений, що про таке вікно знали лише одиниці.

В кого було 100 куе кешом - ті 100% моніторили щоденно сайт НБУ що до вивозу готівки. НБУ дали десь 7-8 днів на вивіз, далі закрили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:21

  BIGor написав:
  remark написав:Впевнений, що про таке вікно знали лише одиниці.

В кого було 100 куе кешом - ті 100% моніторили щоденно сайт НБУ що до вивозу готівки. НБУ дали десь 7-8 днів на вивіз, далі закрили.


Мабуть і тримачі більших сум не могли здогадатись, що буде такий аукціон щедрості від НБУ. імхо тільки інсайд. На форумі в той період інфи не було!
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:22

  vitaliian написав:Кияни зможуть безкоштоно відвідати Софію Київську та Андріївську церкву!

Сьогодні, 18 травня, Київ відзначає Міжнародний День музеїв. На честь цього свята протягом дня пам`ятки заповідника «Софія Київська» будуть відкриті для відвідування абсолютно безкоштовно.

Окрім території Національного заповідника «Софія Київська» кияни також можуть відвідати Кирилівську церкву, Золоті ворота, Андріївську церкву та її оглядовий майданчик.


Де інфа про безкоштовні музеї, не знаходжу!
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:22

  remark написав:
  _hunter написав:
  remark написав:\\\
Якби він ще зміг ту катлєту вивезти за кордон.

Был такой период небольшой -- отменили требование декларирования при вывозе...


Впевнений, що про таке вікно знали лише одиниці.

Заранее -- возможно. Как "окно" открылось -- про него чуть ли не из каждого утюга вещали.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:23

  remark написав:
  BIGor написав:
  remark написав:Впевнений, що про таке вікно знали лише одиниці.

В кого було 100 куе кешом - ті 100% моніторили щоденно сайт НБУ що до вивозу готівки. НБУ дали десь 7-8 днів на вивіз, далі закрили.


Мабуть і тримачі більших сум не могли здогадатись, що буде такий аукціон щедрості від НБУ. імхо тільки інсайд. На форумі в той період інфи не було!

Та була всюди інфа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:23

  remark написав:
  vitaliian написав:Кияни зможуть безкоштоно відвідати Софію Київську та Андріївську церкву!

Сьогодні, 18 травня, Київ відзначає Міжнародний День музеїв. На честь цього свята протягом дня пам`ятки заповідника «Софія Київська» будуть відкриті для відвідування абсолютно безкоштовно.

Окрім території Національного заповідника «Софія Київська» кияни також можуть відвідати Кирилівську церкву, Золоті ворота, Андріївську церкву та її оглядовий майданчик.


Де інфа про безкоштовні музеї, не знаходжу!

https://mala.storinka.org/18-%D1%82%D1% ... D0%BD.html

Список музеїв Києва з безкоштовним входом 18 травня:
Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Адреса: Київ, Терещенівська, 17, телефон: 044 288 14 50; 044 235 32 90;
Зоологічний музей. Адреса: Київ, Богдана Хмельницького, 15, телефон: 044 235 01 85;
Національний музей історії України. Адреса: Київ, вул. Володимирська, 2, телефон: 044 278 48 64;
Музей Михайла Булгакова. Адреса: Київ, Андріївський спуск, 18, телефон: 044 425 52 54;
Музей телебачення. Адреса: Київ, Мельникова, 42, телефон: 044 481 51 61;
Музей історії туалету. Адреса: Київ, Рибальська, 22, телефон: 044 499 31 61;
Національний музей Тараса Шевченка. Адреса: Бульвар Шевченко, 12, телефон: 044 234 25 56.
І це далеко не повний список. Зазвичай, майже усі музеї Києва цього дня охоче зустрінуть відвідувачів без оплачених квитків.


Bulgakov museum in Kyiv традиційно дотримується теми, запропонованої міжнародною музейною організацією ІСОМ. У 2022 році ця тема — «Сила музеїв».
«Музеї мають силу змінювати світ навколо нас.
Будучи незрівнянними місцями відкриттів, вони навчають нас про наше минуле та відкривають наш розум для нових ідей — двох основних кроків у побудові кращого майбутнього…»
В рамках Міжнародного дня музеїв 2022 ми підтримуємо ідею дослідження потенціалу музеїв щодо позитивних змін у своїх спільнотах. Війна, яка триває в Україні звісно робить це дослідження абсолютно унікальним.
☕️ БЛАГОДІЙНІ ЧАЮВАННЯ НА ВЕРАНДІ
Сила нашого музею — в атмосфері Дому, 130-річного артефакту, яким наша команда ретельно опікується кілька десятиліть, зберігаючи його пам‘ять та цінну для історії міста колекцію.
18 та 19 травня на Булгаковська Веранда відбудуться благодійні чаювання. Веранда працюватиме 18 та 19 травня з 11 до 18:00, а звичайний благодійний внесок 100 грн за чаювання піде на нашу доброчинну мету

https://www.facebook.com/17851278552849 ... JtsbKaGal/
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 09:26, всього редагувалось 3 разів.
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