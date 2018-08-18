Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Список музеїв Києва з безкоштовним входом 18 травня: Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Адреса: Київ, Терещенівська, 17, телефон: 044 288 14 50; 044 235 32 90; Зоологічний музей. Адреса: Київ, Богдана Хмельницького, 15, телефон: 044 235 01 85; Національний музей історії України. Адреса: Київ, вул. Володимирська, 2, телефон: 044 278 48 64; Музей Михайла Булгакова. Адреса: Київ, Андріївський спуск, 18, телефон: 044 425 52 54; Музей телебачення. Адреса: Київ, Мельникова, 42, телефон: 044 481 51 61; Музей історії туалету. Адреса: Київ, Рибальська, 22, телефон: 044 499 31 61; Національний музей Тараса Шевченка. Адреса: Бульвар Шевченко, 12, телефон: 044 234 25 56. І це далеко не повний список. Зазвичай, майже усі музеї Києва цього дня охоче зустрінуть відвідувачів без оплачених квитків.
Bulgakov museum in Kyiv традиційно дотримується теми, запропонованої міжнародною музейною організацією ІСОМ. У 2022 році ця тема — «Сила музеїв». «Музеї мають силу змінювати світ навколо нас. Будучи незрівнянними місцями відкриттів, вони навчають нас про наше минуле та відкривають наш розум для нових ідей — двох основних кроків у побудові кращого майбутнього…» В рамках Міжнародного дня музеїв 2022 ми підтримуємо ідею дослідження потенціалу музеїв щодо позитивних змін у своїх спільнотах. Війна, яка триває в Україні звісно робить це дослідження абсолютно унікальним. ☕️ БЛАГОДІЙНІ ЧАЮВАННЯ НА ВЕРАНДІ Сила нашого музею — в атмосфері Дому, 130-річного артефакту, яким наша команда ретельно опікується кілька десятиліть, зберігаючи його пам‘ять та цінну для історії міста колекцію. 18 та 19 травня на Булгаковська Веранда відбудуться благодійні чаювання. Веранда працюватиме 18 та 19 травня з 11 до 18:00, а звичайний благодійний внесок 100 грн за чаювання піде на нашу доброчинну мету