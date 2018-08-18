Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав: Сєржику це не допоможе, але буде факт достовірної інформації, а не просто форумний трьоп.
Уже не один написал, что было такое окно. Я тоже про него узнал, когда НБУ такое учудило. Кроме того, была куча новостей как вывозили по 5-30 млн, которые потом всплывали в декларациях в ЕС. И новости как конфисковали 50тыс после того, как НБУ лавочку прикрыло. Если нужны факты почитайте сайт НБУ, например
remark написав: Сєржику це не допоможе, але буде факт достовірної інформації, а не просто форумний трьоп.
Уже не один написал, что было такое окно. Я тоже про него узнал, когда НБУ такое учудило. Кроме того, была куча новостей как вывозили по 5-30 млн, которые потом всплывали в декларациях в ЕС. И новости как конфисковали 50тыс после того, как НБУ лавочку прикрыло. Если нужны факты почитайте сайт НБУ, например
rjkz написав:Кстати, может быть. Но теперь за Австрию страшно становится. А Украина теперь дойдет до логова зверя, и водрузит над поверженным рейст...кремлем жовто-блакитний прапор Перемоги. И путлер застрелится в бункере. Без вариантов. Надо диссертацию писать: "Эйрмакс как вестник апокалипсиса на КРЖН".
У Максика ярко выраженный сенсорный психотип. Мгновенно реагирует на все веяния и настроения в социуме. Можно не тратить много дней на исследование текущей ситуации на РН, а просто почитать несколько постов Макса. Трудовая деятельность в сфере финансов создает у него иллюзию, что он в этом разбирается. Максик очень точно откалиброванный прибор социальных настроений в определенной социальной группе.