UA написав:rjkz написав:Кстати, может быть.
Но теперь за Австрию страшно становится.
А Украина теперь дойдет до логова зверя, и водрузит над поверженным рейст...кремлем жовто-блакитний прапор Перемоги. И путлер застрелится в бункере.
Без вариантов.
Надо диссертацию писать:
"Эйрмакс как вестник апокалипсиса на КРЖН".
У Максика ярко выраженный сенсорный психотип. Мгновенно реагирует на все веяния и настроения в социуме. Можно не тратить много дней на исследование текущей ситуации на РН, а просто почитать несколько постов Макса.
Трудовая деятельность в сфере финансов создает у него иллюзию, что он в этом разбирается.
Максик очень точно откалиброванный прибор социальных настроений в определенной социальной группе.
Вы "максиком" от Уну заразились?