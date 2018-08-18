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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9871987298739874

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:39

  UA написав:
  rjkz написав:Кстати, может быть.
Но теперь за Австрию страшно становится.
А Украина теперь дойдет до логова зверя, и водрузит над поверженным рейст...кремлем жовто-блакитний прапор Перемоги. И путлер застрелится в бункере.
Без вариантов.
Надо диссертацию писать:
"Эйрмакс как вестник апокалипсиса на КРЖН".

У Максика ярко выраженный сенсорный психотип. Мгновенно реагирует на все веяния и настроения в социуме. Можно не тратить много дней на исследование текущей ситуации на РН, а просто почитать несколько постов Макса.
Трудовая деятельность в сфере финансов создает у него иллюзию, что он в этом разбирается.
Максик очень точно откалиброванный прибор социальных настроений в определенной социальной группе.

Вы "максиком" от Уну заразились?
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  #<1 ... 9871987298739874
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