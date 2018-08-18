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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9871987298739874>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чем это поможет? Сержик сядет на машину времени, выедет 23го, а его жена подвезет котлету в марте и они купят квартиру в Варшаве?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:31

  striped написав:Чем это поможет? Сержик сядет на машину времени, выедет 23го, а его жена подвезет котлету в марте и они купят квартиру в Варшаве?


Сєржику це не допоможе, але буде факт достовірної інформації, а не просто форумний трьоп.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:41

  remark написав:
Сєржику це не допоможе, але буде факт достовірної інформації, а не просто форумний трьоп.


Уже не один написал, что было такое окно. Я тоже про него узнал, когда НБУ такое учудило. Кроме того, была куча новостей как вывозили по 5-30 млн, которые потом всплывали в декларациях в ЕС. И новости как конфисковали 50тыс после того, как НБУ лавочку прикрыло.
Если нужны факты почитайте сайт НБУ, например
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:49

  striped написав:
  remark написав:
Сєржику це не допоможе, але буде факт достовірної інформації, а не просто форумний трьоп.


Уже не один написал, что было такое окно. Я тоже про него узнал, когда НБУ такое учудило. Кроме того, была куча новостей как вывозили по 5-30 млн, которые потом всплывали в декларациях в ЕС. И новости как конфисковали 50тыс после того, как НБУ лавочку прикрыло.
Если нужны факты почитайте сайт НБУ, например


Знайшов:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromady ... -tis-yevro
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:37

  Хомякоид написав: Да, загнали Сержа за два месяца до войны.
За 110 купил. Где то на Борщаге новострой.


Вторичную 3к и не на Борщаговке.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:10

  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав: Да, загнали Сержа за два месяца до войны.
За 110 купил. Где то на Борщаге новострой.


Вторичную 3к и не на Борщаговке.


Ну имелся в виду свежий дом.
По моему расположения где та на границе Борщаги и Соломы ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:20

  Хомякоид написав:
  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав: Да, загнали Сержа за два месяца до войны.
За 110 купил. Где то на Борщаге новострой.


Вторичную 3к и не на Борщаговке.


Ну имелся в виду свежий дом.
По моему расположения где та на границе Борщаги и Соломы ?


Будинок по вул. Жмеринська, десь посередині вулиці, там три свічки однотипні, це на межі Святошина і Борщагівки.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.
striped
 
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Флай в бучу вернутся не хо? Без тебя никак.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:14

  striped написав:Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.

Що було, то згуло ... зараз пора медведів... бикам напрягтися.
flyman
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