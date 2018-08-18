Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
не так страшне ШРТ як: https://piskivska-gromada.gov.ua/news/1652080813/ розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 20 березня 2022 року № 142 «Про заборону в Київській області відвідуванням лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану» досі в силі.
Наголошуємо на неухильному дотриманні цього розпорядження! Відвідувати лісосмуги небезпечно! Утримайтесь від цього заради власної безпеки.