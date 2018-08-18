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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9871987298739874

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:18

  vitaliian написав:https://vimeo.com/711150482

не так страшне ШРТ як:
https://piskivska-gromada.gov.ua/news/1652080813/
розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 20 березня 2022 року № 142 «Про заборону в Київській області відвідуванням лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану» досі в силі.

Наголошуємо на неухильному дотриманні цього розпорядження! Відвідувати лісосмуги небезпечно! Утримайтесь від цього заради власної безпеки.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:02

повалил (или привалил?) народ, мой жк еще пустой, но на новую почту очередь (был там сегодня 2 раза оба раза очередь), в ближайшем супермаркете очередь на каждой кассе и отдельная за пиццой. 3 дня назад на НП я был один клиент, а в супермаркете со мной может ещё 2-3 человека топтались. В Ирпене сожгли несколько сотен авто, интересно паркоместа теперь под домом будут или новые бляхи навезут? Киевлянам готовиться к пробкам :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Киевлянам готовиться к пробкам


восстановим блокпосты, по бляхам - огонь на поражение.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:повалил (или привалил?) народ, мой жк еще пустой, но на новую почту очередь (был там сегодня 2 раза оба раза очередь), в ближайшем супермаркете очередь на каждой кассе и отдельная за пиццой. 3 дня назад на НП я был один клиент, а в супермаркете со мной может ещё 2-3 человека топтались. В Ирпене сожгли несколько сотен авто, интересно паркоместа теперь под домом будут или новые бляхи навезут? Киевлянам готовиться к пробкам :D
Біля будинку парковка знову забита з цього тижня
Мабуть, єдине, що стримує затори, це доступність пального
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:59

Від 100 доларів і вище. Ціни на оренду житла в Києві обвалилися вдвічі, але чи надовго?

є сегмент людей, які здають квартири за комунальні платежі і нагляд за тваринами
https://www.epravda.com.ua/publications ... 18/687175/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:25

  jump написав:Від 100 доларів і вище. Ціни на оренду житла в Києві обвалилися вдвічі, але чи надовго?
до осени, имхо. Лето в аренде всегда был мертвый сезон.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:26

remark
Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” - це злочинне рішення, яке по війні, а краще невідкладно зараз має потрапити під пильну увагу усіх правоохоронних органів (ДБР, НБР, Прокуратури, СБУ, НП) та громадянського суспільства, а також перебувати під контролем і особистою політичною відповідальністю Президента України. Ця постанова завдала величезної шкоди фінансовій системі та економіці країни, звела нанівець багаторічну боротьбу з тіньовими доходами, дозволивши корупціонерам та іншій наволочі миттєво вивезти сотні мільйонів валютних цінностей за кордон. Це ж очевидно, що рішення ухвалювалося під інтереси окремої групи осіб з політичної і бізнесової спільноти країни, щоб на декілька днів відкрити шпарину для безпечного вивезення награбованого.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:28

  ihorkyiv написав:remark
Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” - це злочинне рішення, яке по війні, а краще невідкладно зараз має потрапити під пильну увагу усіх правоохоронних органів (ДБР, НБР, Прокуратури, СБУ, НП) та громадянського суспільства, а також перебувати під контролем і особистою політичною відповідальністю Президента України. Ця постанова завдала величезної шкоди фінансовій системі та економіці країни, звела нанівець багаторічну боротьбу з тіньовими доходами, дозволивши корупціонерам та іншій наволочі миттєво вивезти сотні мільйонів валютних цінностей за кордон. Це ж очевидно, що рішення ухвалювалося під інтереси окремої групи осіб з політичної і бізнесової спільноти країни, щоб на декілька днів відкрити шпарину для безпечного вивезення награбованого.


Як завжди винуватців притягнуто до відповідальності)
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