Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
не так страшне ШРТ як: https://piskivska-gromada.gov.ua/news/1652080813/ розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 20 березня 2022 року № 142 «Про заборону в Київській області відвідуванням лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану» досі в силі.
Наголошуємо на неухильному дотриманні цього розпорядження! Відвідувати лісосмуги небезпечно! Утримайтесь від цього заради власної безпеки.
повалил (или привалил?) народ, мой жк еще пустой, но на новую почту очередь (был там сегодня 2 раза оба раза очередь), в ближайшем супермаркете очередь на каждой кассе и отдельная за пиццой. 3 дня назад на НП я был один клиент, а в супермаркете со мной может ещё 2-3 человека топтались. В Ирпене сожгли несколько сотен авто, интересно паркоместа теперь под домом будут или новые бляхи навезут? Киевлянам готовиться к пробкам
vitaliian написав:повалил (или привалил?) народ, мой жк еще пустой, но на новую почту очередь (был там сегодня 2 раза оба раза очередь), в ближайшем супермаркете очередь на каждой кассе и отдельная за пиццой. 3 дня назад на НП я был один клиент, а в супермаркете со мной может ещё 2-3 человека топтались. В Ирпене сожгли несколько сотен авто, интересно паркоместа теперь под домом будут или новые бляхи навезут? Киевлянам готовиться к пробкам
Біля будинку парковка знову забита з цього тижня Мабуть, єдине, що стримує затори, це доступність пального
remark Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” - це злочинне рішення, яке по війні, а краще невідкладно зараз має потрапити під пильну увагу усіх правоохоронних органів (ДБР, НБР, Прокуратури, СБУ, НП) та громадянського суспільства, а також перебувати під контролем і особистою політичною відповідальністю Президента України. Ця постанова завдала величезної шкоди фінансовій системі та економіці країни, звела нанівець багаторічну боротьбу з тіньовими доходами, дозволивши корупціонерам та іншій наволочі миттєво вивезти сотні мільйонів валютних цінностей за кордон. Це ж очевидно, що рішення ухвалювалося під інтереси окремої групи осіб з політичної і бізнесової спільноти країни, щоб на декілька днів відкрити шпарину для безпечного вивезення награбованого.
ihorkyiv написав:remark Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” - це злочинне рішення, яке по війні, а краще невідкладно зараз має потрапити під пильну увагу усіх правоохоронних органів (ДБР, НБР, Прокуратури, СБУ, НП) та громадянського суспільства, а також перебувати під контролем і особистою політичною відповідальністю Президента України. Ця постанова завдала величезної шкоди фінансовій системі та економіці країни, звела нанівець багаторічну боротьбу з тіньовими доходами, дозволивши корупціонерам та іншій наволочі миттєво вивезти сотні мільйонів валютних цінностей за кордон. Це ж очевидно, що рішення ухвалювалося під інтереси окремої групи осіб з політичної і бізнесової спільноти країни, щоб на декілька днів відкрити шпарину для безпечного вивезення награбованого.
Як завжди винуватців притягнуто до відповідальності)