никакой уверенности, пока наблюдаем топливный кризис, зимой мб газовый (если европа откажется от транзита, газ для Украины еще надо будет найти чтобы его купить).
Сценариев много, я беру только позитивные, чтобы никого не вгонять в депрессию. Кому хочется негатива - велкам в русские тг каналы. Там такое вангуют, бесплатно тетрис не захочется.
на кржн будут давить арендаторы с пригорода кому стало дорого ездить (проезд Ирпень Киев 33 грн в одну сторону, Борисполь вроде 50грн), жители пригородов чье жильё разрушено (в Ирпене это 3000 квартир и домов, а в аренду предлагается, я насчитал 1800, даже контейнеров и поездов на всех погорельцев нет), переселенцы с Юга и Востока - в Киеве больше шансов найти работу чем В ЛЮБОМ другом городе Украины. Финансовая столица, переселенцы будут ехать прежде всего в Киев. Кто то уедет и не вернется, пока сложно свести баланс.
В "быстрый и успешный" поиск счастливой заграничной жизни я не верю, среди моих знакомых таких примеров нет, в каждом случае есть нюансы которые бы меня например, не устроили. Ассимиляция в новое общество процесс не быстрый и... болезненный. Кроме работы ещё есть круг общения, личная жизнь. А чужих не любят нигде, можете jumpа на львовской ветке спросить
Zawsze wracam do tych miejsc
Gdzie mój dom rodzinny jest
Tam gdzie ciągle czekasz Ty
Gdzie otwarte dla mnie drzwi
(чё-то сёдня на польскую лирику тянет)