RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9872987398749875

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:09

  es77 написав:
  vitaliian написав:до осени, имхо. Лето в аренде всегда был мертвый сезон.

Тут таке питання: а звідки впевненність шо восени/зимою в столичній квартирі буде тепло ?
Скільки може вартувати оренда житла в якому температура -5 та розморожена система опалення ?
никакой уверенности, пока наблюдаем топливный кризис, зимой мб газовый (если европа откажется от транзита, газ для Украины еще надо будет найти чтобы его купить).

Сценариев много, я беру только позитивные, чтобы никого не вгонять в депрессию. Кому хочется негатива - велкам в русские тг каналы. Там такое вангуют, бесплатно тетрис не захочется.

  fler написав:Хіба зараз у нас все "як завжди"? Якщо влітку почнеться велике будівництво/відновлення, то й люди підтягнуться, яким робота потрібна, може й з сім'ями. Тоді оренда пожвавиться.
Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі.

на кржн будут давить арендаторы с пригорода кому стало дорого ездить (проезд Ирпень Киев 33 грн в одну сторону, Борисполь вроде 50грн), жители пригородов чье жильё разрушено (в Ирпене это 3000 квартир и домов, а в аренду предлагается, я насчитал 1800, даже контейнеров и поездов на всех погорельцев нет), переселенцы с Юга и Востока - в Киеве больше шансов найти работу чем В ЛЮБОМ другом городе Украины. Финансовая столица, переселенцы будут ехать прежде всего в Киев. Кто то уедет и не вернется, пока сложно свести баланс.

В "быстрый и успешный" поиск счастливой заграничной жизни я не верю, среди моих знакомых таких примеров нет, в каждом случае есть нюансы которые бы меня например, не устроили. Ассимиляция в новое общество процесс не быстрый и... болезненный. Кроме работы ещё есть круг общения, личная жизнь. А чужих не любят нигде, можете jumpа на львовской ветке спросить
Zawsze wracam do tych miejsc
Gdzie mój dom rodzinny jest
Tam gdzie ciągle czekasz Ty
Gdzie otwarte dla mnie drzwi

(чё-то сёдня на польскую лирику тянет)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13018
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2012 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:44

  striped написав:Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.

Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
UA
 
Повідомлень: 6740
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 1651 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:04

  UA написав:
  striped написав:Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.

Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.

Продаж житла вродє тільки з червня нотаріусам дозволили оформлювати
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/930887173/v ... hovska-62a

Хроніки, тільки не знаю чого
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31449
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 7516 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9872987398749875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2215, 2216, 2217
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22165 6683987
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 тра, 2022 19:20
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34598
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1143)
18.05.2022 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.